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TrendForce：鋰價波動趨緩 6月動力電池價格跌幅收斂

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
TrendForce／提供
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6月中國大陸市場動力電池價格續跌，但各類產品跌幅開始收斂。據TrendForce研究顯示，6月車用方形三元電芯、鐵鋰電芯及軟包型三元動力電芯均價（以下均以人民幣計）月跌幅1~2%，分別跌至人民幣0.74元/Wh、0.65元/Wh和0.78元/Wh，主要是上游材料成本下降，帶動電芯成本向下，需求方面6月動力電池市場需求穩步復甦，已逐漸恢復至2022年第4季水準。

儲能電芯方面，市場需求恢復較好，尤其是海外市場，今年上半年中國大陸儲能電芯供應商頻獲客戶儲能電池大額訂單，下半年將以產品交付為主。同時中國大陸市場也在鋰價逐漸回升後，儲能電芯市場需求逐步釋放，綜合之下6月儲能電芯均價月漲3%，達人民幣0.67元/Wh。預計今年下半年儲能市場需求將持續回穩，企業訂單將高於預期，但市場競爭將逐步加劇，市場訂單或將出現分化，後續供應商佈局全球市場的能力是發展關鍵。

消費電芯方面，6月下游消費電子市場需求表現尚可，同時鈷、鋰等原料價格上漲，上游材料供應商報價較強勢，使鈷酸鋰電芯成本壓力增加，電芯價格跌勢也因此趨緩，6月鈷酸鋰電芯均價月跌1.8%，達人民幣7.42元/Ah。目前鋰鹽價格上漲開始趨緩，且近期已開始出現緩跌，但消費性電子市場需求動能是否能有效支撐7月鈷酸鋰電芯價格仍待觀察，目前預期7月價格仍不易轉為上漲。

TrendForce觀察，6月鋰價的波動開始趨於平緩，有逐步回歸正常趨勢。從供需關係來看，2023年全球鋰資源的供給量預計將達120萬噸LCE（碳酸鋰當量，Lithium Carbonate Equivalent），年增率40%；需求量預估約111萬噸LCE，年增率26%，今年非洲鋰礦、澳洲鋰礦、中國大陸鋰雲母和南美區域鹽湖提鋰產量都將有顯著上升，預期供需關係將逐步走向平衡。

此外，全球企業對鋰礦的「找礦」熱度持續，且不斷有鋰礦新專案被列入開發計畫，如全球鋰資源最豐富的玻利維亞地區鋰礦尚未被工業化開發利用，但近年已有寧德時代、中信國安等企業陸續宣佈與當地政府合作開發鋰資源，計畫2025年達成年產10萬噸鋰鹽的生產能力。

TrendForce預期，全球鋰礦供給量持續成長，且長期來看鋰礦原料的供應正逐步分散化和多元化，有利於降低市場供應風險，但後續也需留意各區域在鋰礦開發過程中面臨當地政府對鋰礦投資及出口政策調整的風險。

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