社宅包租代管接軌300億租金補貼 年長者可跨私宅換公宅

內政部營建署長吳欣修表示，「社會住宅包租代管第4期計畫」將提升服務，同步與300億元租金補貼專案開辦並接軌，包租代管業者會協助房客辦理租金補貼，依各縣市補助金條件提供不同加碼補貼額度，期盼減輕租屋族的負擔。

此外，針對年長者換居專案，放寬長者可以跨縣市私宅換公宅服務，讓居住在老舊公寓缺少無障礙設施的長者，可以自由選擇生活需求較便利且合適的行動生活空間，將原有缺少無障礙設施的房屋，出租讓給需要的房客承租，透過包租代管業者的服務，讓房東簡便出租物件，房客輕鬆承租房屋。

吳欣修指出，包租代管是委託民間租賃業者將私人住宅做為社會住宅使用，具有數量充足、隨到隨辦及因地制宜的特性，透過租賃業者所提供專業服務，解決出租房屋經常碰到的租賃問題。

「社會住宅包租代管第4期計畫」已於7月3日啟動，國家住宅及都市更新中心偕同台北市等6直轄市租賃住宅服務商業同業公會、桃園市政府、宜蘭縣政府、新北市政府及台中市政府率先全台開辦，第4期包租代管將進一步提供安心服務，包含主動幫客戶接軌300億元租金補貼專案、提供長者可跨縣市換居的服務，現在加入愛心房東提供房源，房客租屋更有保障，讓政府協助大家媒合與管理，共同創造穩健的租賃市場。

社會住宅包租代管計畫自2017年底推動以來，截至今年6月30日，累計媒合已達7萬3185戶，並以每季新增7000戶之媒合量能穩定成長中，第4期包租代管計畫將再擴大辦理目標至8萬戶，本期各辦理包租代管縣市政府將陸續開辦且提供民眾申請，台東縣政府首次加入包租代管政策，顯見民眾對社會住宅包租代管計畫的信任與需求。

營建署表示更多相關資訊及諮詢方式可至內政部不動產資訊平台社會住宅包租代管專區查詢，歡迎民眾多加利用。