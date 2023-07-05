中市太平育賢二期社宅搶手 申請逾1500件 最快12月入住

台中市社會住宅「太平育賢二期」位於環中東路三段、育才路交叉口，鄰近74快速道路，附近有新光國中、新平國小、立文公園、太原棒球場、太原足球場、賢德醫院、國軍台中總醫院等設施，生活機能及交通路網完善。台中市住宅發展工程處表示，太平育賢二期好宅申請踴躍，申請逾1500件，預計10月17日電腦抽籤，正取戶11月開始選屋，最快12月可入住。

住宅處表示，太平育賢二期好宅1樓設有26間店鋪，2至12樓提供423戶住宅單元，每戶備有冷氣、抽油煙機、瓦斯爐、衛浴設備、熱水器、單人或雙人床箱及衣櫃等傢俱。

住宅處提到，第1年租金以市價5折出租，租金含管理費一房型5000至7100元，二房型8400至12400元，三房型15200至16700元，租金實惠，且完善的生活機能優勢，此次申請案件逾1500件，其中一房型較熱門，申請案約件約850件。

住宅處指出，為使社宅住戶下樓就享有便利的生活機能與商業服務，太平育賢二期好宅一樓設26間店舖空間，除社宅外也提供周遭住戶餐飲、洗衣店、便利商店等生活服務，現正招商中。