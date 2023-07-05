快訊

李靚蕾「沒拿一毛錢」駁奪龐大財產 反咬王力宏房子根本沒過戶

池上不再有「金城武樹」？台東縣府告知恢復原名 地方大反彈

馬斯克邀祖克柏鐵籠格鬥 煞有介事還是另類宣傳？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市太平育賢二期社宅搶手 申請逾1500件 最快12月入住

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市太平育賢二期好宅申請踴躍，申請逾1500件，預計10月17日電腦抽籤，圖為3房型樣品屋照。圖／台中市住宅處提供
台中市太平育賢二期好宅申請踴躍，申請逾1500件，預計10月17日電腦抽籤，圖為3房型樣品屋照。圖／台中市住宅處提供

台中市社會住宅「太平育賢二期」位於環中東路三段、育才路交叉口，鄰近74快速道路，附近有新光國中、新平國小、立文公園、太原棒球場、太原足球場、賢德醫院、國軍台中總醫院等設施，生活機能及交通路網完善。台中市住宅發展工程處表示，太平育賢二期好宅申請踴躍，申請逾1500件，預計10月17日電腦抽籤，正取戶11月開始選屋，最快12月可入住。

住宅處表示，太平育賢二期好宅1樓設有26間店鋪，2至12樓提供423戶住宅單元，每戶備有冷氣、抽油煙機、瓦斯爐、衛浴設備、熱水器、單人或雙人床箱及衣櫃等傢俱。

住宅處提到，第1年租金以市價5折出租，租金含管理費一房型5000至7100元，二房型8400至12400元，三房型15200至16700元，租金實惠，且完善的生活機能優勢，此次申請案件逾1500件，其中一房型較熱門，申請案約件約850件。

住宅處指出，為使社宅住戶下樓就享有便利的生活機能與商業服務，太平育賢二期好宅一樓設26間店舖空間，除社宅外也提供周遭住戶餐飲、洗衣店、便利商店等生活服務，現正招商中。

租金 冷氣

延伸閱讀

山域事故逐年增加 中市開發GPS定位輔助系統救援

中市住宿式輔助方案最高年領12萬 7月起申請無排富

北市社宅學區額滿！子女無法就近就讀 家長傷腦筋

央北社宅日照中心接送一半遭拖吊 將增臨停區及身障格

相關新聞

上半年土地交易腰斬 戴德梁行：量跌趨勢恐延續至明年

戴德梁行今（5）日發布第2季土地市場報告，交易量223億元，年減32.6％，累計上半年交易量386億元，年減55.2％，...

中市太平育賢二期社宅搶手 申請逾1500件 最快12月入住

台中市社會住宅「太平育賢二期」位於環中東路三段、育才路交叉口，鄰近74快速道路，附近有新光國中、新平國小、立文公園、太原...

搶搭最後一班 法人5.5億買「琢白」高樓戶

信義計畫區指標豪宅「琢白」，今年首度出現交易，21樓戶於5月時，由公司法人以5億5570萬元，向建商買下的第一手交易，該...

豪宅「琢白」今年首現交易 法人5.5億買中高樓戶

信義計畫區指標豪宅「琢白」，今年首度出現交易，據實價登錄，今年5月成交21樓戶，由公司法人以5億5,570萬元，向大陸建...

房市買氣弱 六都上半年家戶購屋比齊跌

今年上半年六都買賣移轉年減近兩成，象徵區域買氣的家戶購屋比也衰減，比較六都上半年與去年上半年的家戶購屋比，六都個別減少0...

全台首場鋼鐵產業應對碳邊境機制研討會 今登場

鋼鐵資訊媒體「SNN環宇鋼鐵網」邀請台灣、韓國、歐洲及中國等鋼鐵專家與學者，今（5）日在高雄漢神巨蛋舉辦全台首場專為鋼鐵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦