豪宅「琢白」今年首現交易 法人5.5億買中高樓戶
信義計畫區指標豪宅「琢白」，今年首度出現交易，據實價登錄，今年5月成交21樓戶，由公司法人以5億5,570萬元，向大陸建設買下的第一手交易，該筆交易共約288.4坪，單價每坪約211萬元，採毛胚交屋。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「琢白」正臨信義路五段，是信義計畫區少數坐落幹道第一排的新穎豪宅，單戶都要價要價3~6億元，住戶不乏年輕富豪、藝人、外資、港澳、外籍人士等高端人士，甚至有的資金是從海外回台置產。目前為止，該社區七樓以上的成交單價，都落在200萬元以上，因此這次成交的21樓戶，單價211萬元，符合社區中高樓層行情。
台灣房屋集團趨勢中心進一步統計今年上半年，台北市單價200萬俱樂部的豪宅交易狀況，以「松濤苑」和「潤泰敦峰」各交易3筆最多，其次是「One Park Taipei元利信義聯勤」2筆、「琢白」1筆、「仁愛無彊」1筆。
台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，「松濤苑」坐擁台北植物園大片綠蔭景觀，且鄰近博愛特區，地段稀有，因此身價為台北西區之最，一戶要價4、5億元，單價也穩居250萬元以上，過去幾乎是以一年成交一戶的速度銷售，但今年已交易3戶，雖然其中一戶為親友或關係人之間特殊交易，仍顯示該豪宅銷路比以往暢通。
截至目前為止，今年上半年共有10筆200萬豪宅交易，其中就有9筆以法人名義購置，第一建經研究中心副理張菱育表示，為了避免房市過熱，導引市場溫和發展，近年政府積極打炒房，信用管制也重出江湖，不過豪宅一直以來都有最高貸款成數限制，且滿手現金的高資產族在通膨環境下，仍須幫資金尋找保值出口，因此還是會將豪宅視為避風港，使近年的豪宅交易保持穩定。
張菱育進一步指出，今年《平均地權條例》新制上路，私法人購置住宅採取許可制，對豪宅市場來說，可謂一記變化球。由於高資產富豪常會以法人名義購買豪宅，以達節稅、增加財務彈性等目的，但新規實施後，私法人購屋反而徒增變數，因此接下來的豪宅市場，將回歸自住剛性需求，買家身分也將從法人轉向自然人。
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