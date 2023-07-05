建商為何不買地？商仲曝數據：不是怕跌價

根據戴德梁行統計，今年第二季土地交易量200億元，累計2023上半年僅363億元，為2016年以來最低量。

戴德梁行分析，今年土地交易量大跌，反映的是建商土地存量充足、國際原物料及人工成本上漲、央行升息及選擇性信用管制，平均地權條例修法對於房地短期內移轉的限制，住商類土地需求大減。

戴德梁行指出，2019至2022年之累計交易量則超過一兆元，以過去一年土地平均用量1500億來算，土地存貨已足夠支應建商至少六年之開發量，預售屋定價權仍握在建商手中。

在工料雙漲及房屋移轉限制籠罩下，預售房價、購屋需求與開發成本若無交集，減緩推案即是建商最佳因應策略。

儘管工料雙漲趨勢緩和，成本回跌可能性不大，建商開發成本既定，只能等購屋人逐漸接受成本結構為基礎的房價，土地推案興建才會啟動。

另根據營建署核發建造執照之最新統計資料分析，2023年1至5月的建照核發件數相對於去年同期減少2,525件，其中以住宅類申請興建總樓地板面積比去年同期減少約70.9萬坪最為顯著，相當於減少23個百分點，若以全台平均單戶面積約40坪計算，今年一至五月申請興建的住宅戶數減少將近 1萬7,700 戶。

戴德梁行預估，土地低量交易之趨勢恐將延續至明年，這段期間建商對於土地供給仍不會拒絕，但只會選擇優質土地投資，且無追價力道。