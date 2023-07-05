快訊

王力宏「感謝美國法院成全」認離婚！揭李靚蕾奪得龐大財產

國造潛艦原型艦明年試射魚雷 已有不射美售MK48的替代方案

遭黃子佼拖下水…阿雅驗毒報告結果出爐 衝上對岸微博熱搜

建商為何不買地？商仲曝數據：不是怕跌價

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。 記者游智文／攝影
房市示意圖。 記者游智文／攝影

根據戴德梁行統計，今年第二季土地交易量200億元，累計2023上半年僅363億元，為2016年以來最低量。

戴德梁行分析，今年土地交易量大跌，反映的是建商土地存量充足、國際原物料及人工成本上漲、央行升息及選擇性信用管制，平均地權條例修法對於房地短期內移轉的限制，住商類土地需求大減。

戴德梁行指出，2019至2022年之累計交易量則超過一兆元，以過去一年土地平均用量1500億來算，土地存貨已足夠支應建商至少六年之開發量，預售屋定價權仍握在建商手中。

在工料雙漲及房屋移轉限制籠罩下，預售房價、購屋需求與開發成本若無交集，減緩推案即是建商最佳因應策略。

儘管工料雙漲趨勢緩和，成本回跌可能性不大，建商開發成本既定，只能等購屋人逐漸接受成本結構為基礎的房價，土地推案興建才會啟動。

另根據營建署核發建造執照之最新統計資料分析，2023年1至5月的建照核發件數相對於去年同期減少2,525件，其中以住宅類申請興建總樓地板面積比去年同期減少約70.9萬坪最為顯著，相當於減少23個百分點，若以全台平均單戶面積約40坪計算，今年一至五月申請興建的住宅戶數減少將近 1萬7,700 戶。

戴德梁行預估，土地低量交易之趨勢恐將延續至明年，這段期間建商對於土地供給仍不會拒絕，但只會選擇優質土地投資，且無追價力道。

建商 戴德梁行 房價

延伸閱讀

陸房地產市場 今年難回溫

大台中上半年推案爆發

PMI回升至48.3%…製造業能否緩回溫？中經院：終端需求成關鍵

面積只有「杯墊大」彰化土地5106元標出 高出底價近50倍

相關新聞

房市買氣弱 六都上半年家戶購屋比齊跌

今年上半年六都買賣移轉年減近兩成，象徵區域買氣的家戶購屋比也衰減，比較六都上半年與去年上半年的家戶購屋比，六都個別減少0...

全台首場鋼鐵產業應對碳邊境機制研討會 今登場

鋼鐵資訊媒體「SNN環宇鋼鐵網」邀請台灣、韓國、歐洲及中國等鋼鐵專家與學者，今（5）日在高雄漢神巨蛋舉辦全台首場專為鋼鐵...

建商為何不買地？商仲曝數據：不是怕跌價

根據戴德梁行統計，今年第二季土地交易量200億元，累計2023上半年僅363億元，為2016年以來最低量。

長榮酒店邀您一同關懷偏鄉教育 第二屆公益攝影展暖心登場

炎炎夏日何處去？長榮酒店誠摯邀請您於7月10日至9月30日，蒞臨長榮桂冠酒店(基隆/台北/台中)、長榮鳳凰酒店(礁溪)、...

顏炳立：房市將走緩跌格局 要有長期抗戰準備

今年房市大幅降溫，加上《平均地權條例》上路，外界關注市場到底會怎麼走。戴德梁行董事總經理顏炳立今（5）日表示，這個市場會...

北市勞動局5月勞基法裁罰結果 未依法給付平日延長工時工資狀況最多

台北市勞動局公布2023年5月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有121家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為828萬元，其中遭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦