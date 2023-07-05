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貨櫃運價指數反彈 法人：觀察後市航商是否減艙保價

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

上海出口貨櫃運價指數（SCFI）在上周指數為953.6點，較前一周反彈3.1%，為連續三周下跌後的首度反彈，其中，美東線為每40呎櫃2,368美元，上漲14.9%，美西線為1,408美元，上漲20%，歐洲線運價為每20呎櫃763美元，下跌3.7%；法人機構表示，目前遠洋線運價水準仍多在損平邊緣徘徊。

分析師表示，觀察今年以來海運市場的產業結構，2022年市場需求年成長0.1%，運力供給年成長4.1%，產業由供不應求轉為供過於求；2023~2024年市場需求仍處於低位增長，年成長分別為1.4%及2.2%，運力供給分別為年增8.2%及8.9%，產業結構處於明顯的供給過剩狀態。

此外，馬士基宣布7月底開始調漲歐洲線運價，與目前運價相比，漲幅約三成；馬士基此次漲價動作是否能實際推漲成功仍待市場供需決定，惟此宣告顯示，短期內貨櫃市場有望排除殺價競爭的可能。

展望後市，第3季進入傳統需求旺季，由於運價水準已低，續跌空間有限，惟在市場供需寬鬆的大環境下，第3季運價漲價空間多寡，端視航商是否減艙保價。

此外，因海運股短線漲幅較大，評估主要因前期股價跌深，除息後的股價淨值比已跌破歷史低點、估值修復所致，隨評價逐漸恢復至區間下緣，後續股價走勢仍將以市場基本面為依歸。

漲價

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