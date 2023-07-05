保德信調查：逾6成民眾不知 近十年醫療類股報酬達168%

醫療產業的發展不僅與個人健康息息相關，更是近年投資市場的一大亮點，根據保德信調查統計，高達94.6%台灣民眾認為台灣醫療生技產業結合既有的科技實力，長期相當具有發展潛力，因此亦有65.2%的台灣民眾考慮投資醫療生技相關產業；不過值得注意的是，雖然看好醫療產業的投資動能，但超過6成的民眾並不知道，過去10年全球醫療類股繳出高達168%的累積報酬率。

為了解台灣民眾對於醫療產業的需求和期待，以及新興科技在醫療領域中的應用的看法，本次由保德信與風傳媒共同合作，委託台灣指標調查研究股份有限公司，於2023年5月22日至6月10日期間透過網路進行AI時代醫療投資大調查，共完成620份有效問卷。

保德信指出，隨著台灣社會逐步邁向高齡化，越來越多民眾意識到健康的重要性，而近年國內外的醫療與科技的結合之下，出現重大進展，更先進、更有效的醫療治療和藥物，通常伴隨著較高的成本，民眾必須支付更高額的費用才能使用，本次調查顯示，高達8成的台灣民眾願意支付較高的醫療支出，以獲得更好的醫療保障，而這些創新療法對於研發之醫療大廠扮演著營收驅動之角色。

另外，保德信表示，調查也顯示出，民眾對於台灣醫療生技產業相當有信心，特別是結合科技實力，讓醫療生化產業長期發展潛力不可限量，因此對於達文西手術這類藉由機械手臂輔助外科醫師進行的手術接受率相當高，近9成台灣民眾表示，若需要進行手術，願意採用達文西手術方式。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，達文西手術機器人是由直覺外科(ISRG)所研發，目前居全球醫療手術機器手臂市場之冠，主要應用在心臟、胸椎、泌尿外科、婦科、大腸癌、兒科、一般外科等，應用層面廣泛，且因為達文西手術透過放大10倍之鏡頭、精密感應器，來協助遙控手術過程，相較傳統手術更精準、恢復期更快。根據估計，全球機器人手術的規模，至2025年將達到126億美元之多，相較於2017年的50.8億美元，以年均複合成長率12%高速發展，相關商機龐大。

在對醫療產業深具信心之下，本次調查也發現，65.2%的台灣民眾有意投資醫療產業，且不論在生物科技、醫療器材、醫療服務、大型製藥等不同子產業的投資意願都達到66.4%至74.5%之間的高水準，然而，值得注意的是，雖然大多數民眾對於醫療科技產業的潛力表示樂觀，卻有62.3%的台灣民眾並不知道醫療產業在過去10年的投資報酬率高達168%，且還有超過2成的台灣民眾低估了醫療產業的投資報酬率。

江宜虔分析，從歷史數據來看，全球醫療生化產業向來具有較高報酬、較低波動的特性，回顧33年來美國S&P500指數自有產業分類以來，醫療產業年化報酬率高達11.6%，僅次於科技產業的12.78%，也優於整體S&P500指數的9.9%，也因為醫療產業這兩大特性，使得市場往往給予醫療生化產業價值評估較高，有利於股價表現。

江宜虔認為，如今AI應用遍地開花，醫療健康產業前景更值得投資人關注，從市場需求面來看，隨著人口高齡化，市場對醫療保健服務和產品的需求將有增無減，而能夠提供解決方案和創新醫療之企業，將能夠滿足市場需求，並為人們提供更好的醫療照護和健康管理。

另外，江宜虔指出，從科技創新角度分析，醫療科技的快速發展為產業帶來巨大的變革，新興科技包括人工智慧、大數據分析、生物技術和遠距醫療等，持續改變傳統醫療領域，而這些技術的應用可以提高療效、減少治療時間、降低成本、提升病患體驗，為產業帶來更多成長契機。

最後，江宜虔表示，隨著全球人口結構的變化和健康意識的提高，市場對於健康和醫療服務的需求持續增加，同時，新興市場的開放以及醫療技術的普及，也替醫療生化產業帶來更多的投資契機，看好醫療旗下不同次產業的發展各擁特色，投資人不妨挑選囊括製藥、醫療服務、醫療器材、生技等同時具有成長與防禦的醫療相關基金，全方位參與醫療產業的長線成長列車。