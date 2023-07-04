「國揚數位」廠辦再奏凱歌 捷威科技砸5.25億買四戶、20個車位

國揚實業（2505）今（4）日以5.25億元處分新北市三重的「國揚數位」4戶單位、20個車位予買方捷威科技，換算商辦每坪成交價約45萬元、每個車位約190萬元，處分利益為0.97524億元。

國揚旗下三重「國揚數位」，在全棟幾近預約一空下，近期也陸續對外公告簽約相關內容；公司今日公告，買方捷威科技以總價5.25億元購入「國揚數位」廠辦案4戶單位以及20個車位，平均每坪成交均價為45萬元、車位約190萬元。

法人表示，該交易案處分利益0.97524億元，初估對公司每股挹注約0.2566元。

總銷金額約68億元左右的三重「國揚數位」廠辦案，在今年一月取得建照，潛銷期已被企業客戶幾近預訂一空，據國揚公告，該案近四次交易，累計交易金額達39.94億元，30戶單位、165個車位，每坪成交單價落在45~51.6萬元、車位美各約185~190萬元；又以買方伊雲谷（6689）交易金額最大筆、以16.31億元購入該案12戶、72個車位。

國揚指出，三重「國揚數位」廠辦將在2024年底、2025年初完工，並在交屋後挹注公司營運。