真的不玩了！建商 Q2 購地大減四成 連六季負成長

CBRE世邦魏理仕發布最新商用不動產投資市場調查指出，央行第二季雖決議暫停升息，但祭出第五波信用管制，在潛在買方保持觀望的情況下，今年全台大型土地及商用不動產投資額將較去年衰退25%-35%。

另外，台北辦公室租賃市場部分，企業租戶普遍對於資本支出計畫抱持謹慎態度，短期內搬遷需求維持疲弱，預測台北平均空置率將於年底升至近5年新高。

據世邦魏理仕研究部統計，2023年第二季全台大型商用不動產成交金額約510億元，較上年同期大增54%。主要是新光一號六筆標售案，於Q2全數標脫，總計為投資市場挹注306億元的成交額。

世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所所長施甫學表示，過去數月，部分具雄厚實力的自用型企業，積極把握北台灣成熟工業區物件釋出機會，以趁早布局未來產能與研發空間需求。

然而目前買賣雙方的預期成交價仍有相當落差，將不利下半年工業地產成交量提升。

大型土地交易市場上，今年第二季投資金額共計276億元，較上年同期驟降約四成，其中建商購地金額年減42%至189億元，一反前三年交易熱絡的盛況。土地市場自去年起快速降溫，已寫下連六季負成長。

世邦魏理仕分析，由於央行信用管制持續發威，房市買氣下滑，多數建商對於土地開發已改採保守策略，部分業者更選擇處分土地以充實營運資本。