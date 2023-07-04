快訊

侯友宜喊恢復4個月兵役大扣分？ 9月訪美層級恐受影響

智能手表爆炸...男童腕上突冒熊熊烈焰 焦急拍打畫面曝光

真的不玩了！建商 Q2 購地大減四成 連六季負成長

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

CBRE世邦魏理仕發布最新商用不動產投資市場調查指出，央行第二季雖決議暫停升息，但祭出第五波信用管制，在潛在買方保持觀望的情況下，今年全台大型土地及商用不動產投資額將較去年衰退25%-35%。

另外，台北辦公室租賃市場部分，企業租戶普遍對於資本支出計畫抱持謹慎態度，短期內搬遷需求維持疲弱，預測台北平均空置率將於年底升至近5年新高。

據世邦魏理仕研究部統計，2023年第二季全台大型商用不動產成交金額約510億元，較上年同期大增54%。主要是新光一號六筆標售案，於Q2全數標脫，總計為投資市場挹注306億元的成交額。

世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所所長施甫學表示，過去數月，部分具雄厚實力的自用型企業，積極把握北台灣成熟工業區物件釋出機會，以趁早布局未來產能與研發空間需求。

然而目前買賣雙方的預期成交價仍有相當落差，將不利下半年工業地產成交量提升。

大型土地交易市場上，今年第二季投資金額共計276億元，較上年同期驟降約四成，其中建商購地金額年減42%至189億元，一反前三年交易熱絡的盛況。土地市場自去年起快速降溫，已寫下連六季負成長。

世邦魏理仕分析，由於央行信用管制持續發威，房市買氣下滑，多數建商對於土地開發已改採保守策略，部分業者更選擇處分土地以充實營運資本。

建商

延伸閱讀

新光一號挹注 第2季商用不動產交易量達510億元

六都囤房稅新北仍卡關 藍綠攻防背後難敵建商金主壓力

內政部：預售屋限制換約規定不打折 絕無護航建商、投機客

名下有23筆土地卻辦716遊行？ 黃國昌：民進黨側翼又來

相關新聞

陸稀土禁令將衝擊台灣科技業？王美花：短期內影響不大

中國大陸3日祭出鎵、鍺等稀土出口禁令，將會衝擊到台灣科技業，尤其是半導體業。經濟部長王美花今（4）日受訪表示，大陸稀土生...

獨家／桃勤內定董事長林祥生 7月6日走馬上任

負責桃園國際機場地勤作業的桃園航勤公司本月6日將召開董事會，內定董事長林祥生在當天董事會將會完成推選作業，正式走馬上任。

獨／Yahoo奇摩超級商城收攤 未來專注經營購物中心與拍賣

Yahoo奇摩電商業務近期頻傳出售消息，但都未成局。Yahoo奇摩今天對廠商宣布，為了有效整合旗下電子商務服務，將調整營...

聯合利華撤產線先開除工會幹部 勞工處：最高罰150萬

生產康寶雞湯塊、立頓紅茶的聯合利華公司新竹廠，遭員工控訴無預警解雇7名員工，其中5人還是工會幹部，若不同意解雇，將被帶至...

櫃台員工一夕變富豪！「最強繼承者」如何接手飯店大亨50億資產 還砸1.2億現金買北市豪宅？

台北市啟動中正區為樞紐的旗艦級都更「西區門戶計畫」後，北車周邊商辦大案齊發，該區指標豪宅「新光人壽總統傑仕堡」，陸續有實價揭露...

北台中房價外溢效應驚人！北屯太原匝道新案逼近6字頭

水湳、14期等明星重劃區成為台中房市火車頭，不但領漲台中房價，輻射熱度也外溢到鄰近地區。位在北屯區太原匝道的預售新案豐邑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦