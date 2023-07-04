陸稀土禁令將衝擊台灣科技業？王美花：短期內影響不大

中國大陸3日祭出鎵、鍺等稀土出口禁令，將會衝擊到台灣科技業，尤其是半導體業。經濟部長王美花今（4）日受訪表示，大陸稀土生產量大、出口量，但均屬於初級原料產品，還要到美國、日本等國家精煉過後，台灣廠商才會進口，所以短期內影響不大，但長期管制下有什麼影響仍要密切注意。

王美花說，大陸出口稀土初級原物料，再到美國、日本去精煉後再向台灣出口，因此短期內影響不大，長期管制會在國際市場上造成甚麼影響，如價格波動或是供需問題，經濟部會持續密切關注後續情形。

中國大陸商務部及海關總署3日宣布，為維護「國家安全和利益」，自8月1日起，對「鎵」、「鍺」相關物質實施出口管制。這兩種金屬都是重要的半導體材料，未來出口都必須交由大陸商務部審查。

根據公告，鎵相關物項包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵。鍺相關物項包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺。

根香港經濟日報報導，鎵化合物被廣泛應用到光電子工業和微波通信工業，用於製造微波通訊與微波集成、紅外光學與紅外探測器件、積體電路、發光二極管等。

鍺用於製造晶體管及各種電子裝置，主要的終端應用為光纖系統與紅外線光學，也用於聚合反應的催化劑，製造電子器件與太陽能電力等。