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旅天下搶出國旅遊商機 推「一路玩到底」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
西澳伯斯塗鴉牆展現獨特街頭藝術，愛塗鴉者必遊。雄獅旅遊提供
西澳伯斯塗鴉牆展現獨特街頭藝術，愛塗鴉者必遊。雄獅旅遊提供

2023 STE台北國際夏季旅展7月14日至17日於台北世貿一館登場，旅天下（攤位編號：B608）推「一路玩到底」為主題，商品從夏日玩到秋冬，一路嗨到聖誕跨年，2023台北國際夏季旅展旅天下祭三大優惠 ，日韓旅遊萬元有找，早鳥預購最高現折3千，市場獨家「花卷、函館包機」直飛日本賞楓名所。

旅天下現場除了有市場獨家日本包機商品，要帶旅客前往日本東北及北海道賞楓、玩雪，再祭出STE旅展驚爆一口價、早鳥預購最高折3千、日韓指定自由行萬元有找等三大優惠。

疫情後旅遊市場需求暢旺，旅天下預估今年營收有望達到疫情前水準。看好國人對日本旅遊的喜愛，目前與台灣虎航合作，取得日本花卷、函館包機席次，每周各2班次及4班次來回，冬季航班也已開放預訂；同時也佈局東南亞，像是熱門的越南峴港、富國島等，皆有加入包銷行列。至於長程線團體旅遊商品訂單能見度則到第四季，包含中秋、雙十、跨年等連假銷售約6成，甚至是明年春節檔期都有旅客詢問，目的地以奧地利、捷克、義大利與法國最熱門。

日本東北及北海道地區從10月起進入賞楓季節，紅黃交織的風景美不勝收，推薦「花卷賞楓名所雙溫泉4日」搭乘旅天下獨家包機直飛花卷，前往嚴美溪、奧入瀨溪、十和田湖等賞楓名所，每人最低價30,888元起；想要體驗不同的雪國風光，「北海道三大螃蟹溫泉5日」有機會看見期間限定的冬季點燈活動，更安排三大螃蟹吃到飽及入住溫泉飯店，每人最低價35,888元起。

長線則祭出業界最低價，原價每人68,900元的「西澳伯斯夢幻粉紅湖8日」，現在每人只要59,900元起，安排藝人周杰倫MV裡超夯景點，粉紅湖與藍色船屋。另外推薦「印度金三角7日」，走訪四大世界文化遺產泰姬瑪哈陵等，全程入住5星級飯店，旅展價每人36,900元起。

此外，跨年商品也提前開跑，「杜拜哈里發塔跨年燈光秀7日」於哈里發塔的Palace Downtown Dubai 享用奢華晚宴，接著在餐廳內喜迎2024年震撼煙火，無須於寒風中人擠人卡位；「美國約時代廣場跨年8日」可以現場體驗時代廣場跨年盛況，並朝聖西半球最高戶外100樓觀景台，一覽曼哈頓的城市風光和哈德遜河岸風景；「雪梨跨年煙火船9日」，特別包下華麗煙火船，遠離人潮擁擠，在雪梨港灣上近距離觀賞2024年全球首場夏日煙火秀。

暑假出遊想要撿便宜，旅天下於旅展推出驚爆一口價商品，「首爾愛寶樂園6日」前往親子最愛的愛寶樂園及韓國文化體驗營，每人9,999元起；「濟州島小王子4日」保證入住一晚5星君悅酒店，造訪世界自然遺產成山日出峰，及今年剛開幕的小王子展覽館，每人12,900元起；若想去東南亞度假，「北越雙龍灣5日」每人15,500元起，享受下龍灣和陸龍灣的清幽恬靜。

針對喜愛自由行的旅客，旅天下也祭出「每日限量搶購」活動，包含東京、名古屋、沖繩、首爾、曼谷等熱門旅遊城市，指定日期出發最低每人9,999元起，旅展現場下訂加碼送Wi-Fi上網優惠券。國旅部分推薦「金門金好康IG打卡點3日」，玩遍沙美摩洛哥、紅磚木棉樹牆、3D漂浮斑馬線和太湖漂浮船，旅展一口價每人5,999元起；馬祖南竿3日」悠遊馬祖地中海芹壁聚落，每人9,888元起。

旅天下跨年商品提前開跑「杜拜哈里發塔跨年燈光秀7日」。雄獅旅遊提供
旅天下跨年商品提前開跑「杜拜哈里發塔跨年燈光秀7日」。雄獅旅遊提供
直飛日本賞楓玩雪聖誕、跨年檔期早鳥最高折3千。雄獅旅遊提供
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旅展 跨年

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