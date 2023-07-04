7-ELEVEN「全鄉全店 全天服務」串聯368鄉鎮市區 內含思樂冰機台彩蛋

統一超（2912）秉持創辦人高清愿先生「成長教我感恩，責任教我無私的開創」精神，7-ELEVEN於2019年啟動全鄉全店專案，盤點368鄉鎮中仍有多處購物不便的行政區尚有服務缺口，其中有30個鄉鎮為首次有7-ELEVEN進駐並提供全天服務，7月10日開幕桃園復興「羅浮門市」開幕象徵達成全鄉全店全新里程碑。

在地陪伴逾45年，7-ELEVEN藉由全台逾6,800間門市連結368鄉鎮市區(除烏坵)每個需要服務所在，以「全鄉全店、全天服務」為起心動念，從最北的東引門市到最南端的鵝鑾鼻門市、最高的神木門市到離島蘭嶼門市等，每間門市的叮咚門鈴聲響，皆象徵提供優質服務與豐富生活體驗。

像是「羅浮門市」位在綿延彎曲台7線北部橫貫公路中繼點，在地居民僅千餘人，購物不便是日常。為提供在地居民便利服務與豐富生活體驗，除代收繳費、寄取包裹並設置ibon、ATM提供存提款服務等，同時規劃裝設思樂冰機台創造驚喜，食品/用品量販專區、均一價生活雜貨則滿足日常需求，並首次集結近30項在地優質好物於專區陳列，提供精采豐富又別具樂趣的消費體驗。

7-ELEVEN在地永續經營、作伙陪伴社區成長，每盞招牌點亮所有鄉鎮市區，更藉由多元創新複合提升門市4E消費體驗。例如，馬祖北竿島嶼上透過設置智Fun機的方式，提供島嶼居民生活服務；高雄那瑪夏在八八風災重創後，當地生活服務長期匱乏，從營運安全評估至門市落成共花費近3年時間，施工期間因山路險峻僅能以小型車接力搬運建材設備，即使耗時耗力也得深入鄉鎮，永續陪伴在地居民共享美好生活。

東部海線山巒相伴，鄉鎮人口外移明顯，惟有需要的地方就是7-ELEVEN必須前進之所在。例如，台東海端鄉初來門市是台東人口密地最低的區域，在地居民以長輩與孩童居多，初來門市於2021年12月開幕至今，儼然已成為在地情感交流的生活服務中心。不僅如此，7-ELEVEN更透過OPEN!行動購物車穿梭在花蓮各鄉鎮山狹路徑中，車上載滿著溫暖與期待，隨車提供代收、購物等多元服務，OPEN!行動購物車更結合好鄰居送餐隊公益服務，替資源匱乏長輩多走一哩路、多送一餐溫暖。

為感謝消費者，統一企業（1216）集團關係企業康是美、夢時代購物中心、統一時代百貨台北店/高雄店、星巴克等13 個關係企業品牌通路同慶，自7月10日起至7月16日消費每滿888元即獲1次抽獎資格，有機會將BMW iXxDrive40 純電豪華旗艦休旅、精品包帶回家。7-ELEVEN門市推出限量「全鄉全店隨取卡」售價888元，加碼贈送100元購物金；全店單筆消費金額滿 888元持指定信用卡結帳立折100元、OPEN POINT會員折扣後金額滿888元再送民生用品兌換券。