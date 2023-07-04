北台中房價外溢效應驚人！北屯太原匝道新案逼近6字頭

水湳、14期等明星重劃區成為台中房市火車頭，不但領漲台中房價，輻射熱度也外溢到鄰近地區。位在北屯區太原匝道的預售新案豐邑「太原Yes」首批實價揭露，最高成交單價來到58.69萬元，逼近6字頭行情，令業界大為驚嘆之外，北台中房價虹吸效應也擴散到北區、12期。

根據內政部最新實價登錄，位在74環線太原匝道旁的豐邑「太原YES」，近期揭露了首批34筆成交，最高成交單價58.7萬元，均價49.6萬元，與鄰近的廍子、十期重劃區已開案行情價差10萬元以上，一舉填補北台中房價凹陷區。

同時，觀察台中市5月份預售住宅交易均價表現，豐邑「太原YES」均價也超車北屯機捷特區、11期與東區部分新案，似乎絲毫不受《平均地權條例》新制上路影響。

除此之外，西屯區南12期新案「允將一著」，實登價格也比周邊行情高出一籌，最高成交價格來到62.7萬元，均價61.4萬元，其次為「泰御天鑄2」均價56萬元，最高價60.6萬元。

而原本就屬自住客大本營的北區，自去年底育德綠園道的「達麗冶翠」公開後，旋即掀起北區換屋風潮，關鍵因素源於北區可開發素地短缺，且面向綠園道第一排的住宅奇貨可居，造就「達麗冶翠」逆勢進場，仍有價量雙揚的好成績，是北區首個均價站上5字頭的新案。

其後進場新案「草間漫漫」、「聚富朗朗」均價陸續上攻55萬至56萬元之間，高標成交價都已觸及60萬元。而北區接續進場的還有亞昕（5213）、惠宇、長安、麗晨、理仁、金林等多案，房市熱戰正要揭幕。

在單元14首發案「太原YES」逼近60萬元高價推擠下，屬於成熟市區的北區，對自住型買家而言更為物超所值。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出，水湳與14期兩重劃區的房價不斷攀升，帶動北屯多個重劃區房價創高，相對也將買盤推擠到低水位區域，有從外圍重返市中心的趨勢，成熟市區的北區、12期、7期不甘委屈，後續新案價格預期仍是上揚態勢。

而七期市政路的鉅陞（5529）「V市政」，同樣也是訴求39至50坪的三、四房產品，全案僅48戶，頗受市場關注。目前，七期線上在售的「大陸豐蒔」、「由鉅惟上」、「寶輝Sky Tower」成交價格在70萬至80萬元間打底完成之後，將有反彈上攻的機會。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，預售市場轉為至少3年以上的長線評估，其中地段機能與保值力是風險控管的重要因素。成熟商圈、綠地景觀、交通優勢都是長線保值性的重要組成，可以預見未來的預售住宅產品將更趨精質，才能贏得消費者青睞。