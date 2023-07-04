獨家／桃勤內定董事長林祥生 7月6日走馬上任

負責桃園國際機場地勤作業的桃園航勤公司本月6日將召開董事會，內定董事長林祥生在當天董事會將會完成推選作業，正式走馬上任。

據指出，林祥生在2000年時擔任過當時交通部政務次長賀陳旦辦公室秘書，賀陳旦卸任後他回到校園，後在中華大學運輸科技與物流管理學系任副教授，在交通領域時間相當長，2019年4月被聘任接掌桃園機場公司總經理，在桃機公司任職一年半，2020年9月下旬他就以個人因素向交通部請辭離開桃機公司。

上月下旬傳出桃園航勤公司董座將有異動，林祥生的呼聲極高，有望接掌董座一職，該人事案後經交通部呈報行政政院，且於上周四獲得政院同意，交通部隨即向各董事發出召開董事會通知書，6日召開董事會時將正式選任林祥生為董事長。

桃勤公司是由交通部、華航（2610）、美商優比速航空公司共同投資組成，分別持有45%、49%與6%股權，資本額7億元，全年無休提供往返桃園國際機場航機所需全方位地勤服務，為國內最具規模的專業地勤服務公司， 自1979年正式營運至今，總計已提供航機服務近200萬架次。

為與國際趨勢接軌，於2019年12月底獲桃園機場公司核准於桃園機場承接旅客報到櫃台代理服務，並自2020年2月開始執行日本樂桃航空運務作業，成為台灣第一家有能量實行地面代理一條龍服務的指標。