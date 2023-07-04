快訊

護理師離職率十年新高 新人出走告白：沒必要為一份工作這麼痛苦

以色列20年來最大攻擊行動！轟炸難民營裡的武裝分子

全台熱到翻！5縣市高溫飆38度 12縣市36度

獨家／桃勤內定董事長林祥生 7月6日走馬上任

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
桃園航勤公司本月6日將召開董事會，內定董事長林祥生在當天董事會將會完成推選作業，正式走馬上任。讀者提供
桃園航勤公司本月6日將召開董事會，內定董事長林祥生在當天董事會將會完成推選作業，正式走馬上任。讀者提供

負責桃園國際機場地勤作業的桃園航勤公司本月6日將召開董事會，內定董事長林祥生在當天董事會將會完成推選作業，正式走馬上任。

據指出，林祥生在2000年時擔任過當時交通部政務次長賀陳旦辦公室秘書，賀陳旦卸任後他回到校園，後在中華大學運輸科技與物流管理學系任副教授，在交通領域時間相當長，2019年4月被聘任接掌桃園機場公司總經理，在桃機公司任職一年半，2020年9月下旬他就以個人因素向交通部請辭離開桃機公司。

上月下旬傳出桃園航勤公司董座將有異動，林祥生的呼聲極高，有望接掌董座一職，該人事案後經交通部呈報行政政院，且於上周四獲得政院同意，交通部隨即向各董事發出召開董事會通知書，6日召開董事會時將正式選任林祥生為董事長。

桃勤公司是由交通部、華航（2610）、美商優比速航空公司共同投資組成，分別持有45%、49%與6%股權，資本額7億元，全年無休提供往返桃園國際機場航機所需全方位地勤服務，為國內最具規模的專業地勤服務公司， 自1979年正式營運至今，總計已提供航機服務近200萬架次。

為與國際趨勢接軌，於2019年12月底獲桃園機場公司核准於桃園機場承接旅客報到櫃台代理服務，並自2020年2月開始執行日本樂桃航空運務作業，成為台灣第一家有能量實行地面代理一條龍服務的指標。

桃園機場 交通部 地勤

延伸閱讀

基隆連3年橋梁評比「亟待改善」 市府說明原因已升尚可

捷運汐東線規劃7月招標 與民汐線、基捷採同系統

山海環線報告修正 中市府6度提報中央爭取全額補助

扮老人斑馬線來回龜速走惹怒駕駛 交通部查出影片來源是這

相關新聞

獨家／桃勤內定董事長林祥生 7月6日走馬上任

負責桃園國際機場地勤作業的桃園航勤公司本月6日將召開董事會，內定董事長林祥生在當天董事會將會完成推選作業，正式走馬上任。

聯合利華撤產線先開除工會幹部 勞工處：最高罰150萬

生產康寶雞湯塊、立頓紅茶的聯合利華公司新竹廠，遭員工控訴無預警解雇7名員工，其中5人還是工會幹部，若不同意解雇，將被帶至...

櫃台員工一夕變富豪！「最強繼承者」如何接手飯店大亨50億資產 還砸1.2億現金買北市豪宅？

台北市啟動中正區為樞紐的旗艦級都更「西區門戶計畫」後，北車周邊商辦大案齊發，該區指標豪宅「新光人壽總統傑仕堡」，陸續有實價揭露...

母系社會！這縣市女性房貸占比53% 全台第一

第一建經統計金融聯徵中心資料發現，10年以來女性購屋貸款比例增加，10年前全台僅有3個縣市的女性貸款占比過半，如今，全台...

世邦魏理仕：A辦租賃需求不振 最快明年初轉租方市場

世邦魏理仕今（4）日發布第2季商用不動產與台北商辦租賃市場報告指出，今年第2季北市A辦空置率上升至8.2%，反觀近幾月B...

新光一號挹注 第2季商用不動產交易量達510億元

世邦魏理仕今（4）日發布第2季商用不動產暨土地市場報告，全台大型商用不動產成交量共510億元，年增54％，其中有360億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦