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世邦魏理仕：A辦租賃需求不振 最快明年初轉租方市場

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

世邦魏理仕今（4）日發布第2季商用不動產與台北商辦租賃市場報告指出，今年第2季北市A辦空置率上升至8.2%，反觀近幾月B辦租賃需求愈趨穩定，平均空置率2.9％，下探至22年新低。

今年第2季台北主要商圈優質辦公室總淨去化量約-1,280坪，連續兩季呈現負值，主要受到A辦市場拖累，市中心A辦連三季總空置面積上升，A辦平均空置率走高至8.2%，較上一季增0.4個百分點，較去年同期增4.5個百分點，也連帶影響A辦租金成長趨緩，第2季A辦平均租金為每坪3,019元，年增1.6％。

B辦方面，近幾個月來租賃需求愈趨穩定，B辦平均空置率2.9％，較上季減少0.2個百分點，較去年同期減少0.4個百分點，下探至22年新低，也帶動B辦平均租金升至每坪1,883元，年增1％。

世邦魏理仕指出，台北辦公室租賃市場上，企業租戶普遍對於資本支出計畫抱持謹慎態度，短期內搬遷需求維持疲弱，預測台北平均空置率將於年底升至近五年新高。

另一方面，A辦空置壓力未見紓緩，租金成長空間縮窄。世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，整體A辦租賃需求不振，市場上租賃交易以續約案件為主，此外，有意減少辦公室空間的外商租戶數量有增加之趨勢，加上近年來高漲的辦公室復原與裝修費用，將導致未來數月內A辦搬遷需求更顯疲弱。

今年全年台北市中心辦公室市場預計將新增約49,700坪的可租賃面積，在租賃動能不足的情況下，預測市中心A辦平均空置率將於年底升至逾11%。

未來五年內，台北主要商圈及逐漸崛起的南港地區將共同迎來前所未有的新供給潮，預期台北辦公室租賃市場將於明年初轉為較有利於承租方的格局，而吸引或續留大型租戶將是未來數季A辦房東最關注的議題。

租金 商辦

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