板橋預售屋交易量腰斬房價卻沒跌 房仲曝兩關鍵原因

近期受平均地權條例修正案的影響，新建案市場快速降溫，其中新北板橋，依據實價登錄揭露，今年前4月預售屋的成交件數僅為265件，與去年同期的601件相比，幾乎腰斬，與此同時，板橋新成屋的成交件數也大幅減少了近2成。

不過，即使板橋預售屋、新成屋的交易量明顯衰退，但價格卻仍然表現平穩，甚至還有小幅走揚的趨勢。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，目前建商的營建成本仍在歷史高檔，導致新建案的價格欲跌不易，而且板橋具有地段精華、機能成熟、剛需穩定等優勢，房市相對比較有支撐，短期內區域房價出現劇烈震盪的可能性並不高。

黃勝暉指出，一方面，目前在烏俄戰爭、通貨膨脹的環境中，缺工少料、原物料上漲等狀況依然客觀存在，再加上精華區土地愈來愈不易取得，導致建商營建新案的成本居高難下，其價格自然很難有所回落。

另一方面，板橋與台北市僅有一橋之隔，是新北人口最多的行政區，也是新北市政府所在之地，除在地居民外，近年來還有不少脫北族紛紛移居板橋，穩定的剛性需求使得板橋房市有相對較強的支撐力。

東森房屋華江一路加盟店店長胡維均表示，很多在板橋購置新建案的民眾都會優先考慮江翠北側重劃區附近，該重劃區推案初期，主打「新屋比舊屋」便宜，吸引了大量嗅覺敏銳的投資族群進場布局。

近兩年在打炒房的環境下，投資客的數量明顯減少，取而代之的是自住買盤的湧入。

目前在江翠北側重劃區購買新建案的自住客主要有兩類客群，一類是年輕的新婚夫妻，另一類則是「以大換小、以舊換新」的長輩換屋族，即用市區內坪數較大的中古屋來換重劃區坪數較小的新建大樓。

由於現在的長輩往往不會與子女同住，對於居住面積的需求相對較小，再加上新建大樓有電梯、有公設、有社區管理，對上了年紀的長輩而言也會更加友好。