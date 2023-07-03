三陽機車再掛帥 6月銷售25,126台、連續14個月奪冠
機車廠再傳捷報，三陽（2206）6月銷售25,126台、市佔率37.5%，連續14個月坐穩單月銷售冠軍。三陽公司指出，延續MMBCU上市熱銷，6月下旬 SYM再度推出全新CU系列車款—百搭輕穎車「CLBCU」，預期可望再帶來新一波銷售熱潮，6月營收看好。
相對於機車市場微幅衰退，Gogoro 電動機車市佔逆勢提升至 7.8%，更是四大機車主流品牌中、市佔較上月成長幅度最大的品牌，隨著暑期購車旺季來臨，勢頭強勁。
6月單月機車戰報出爐，三陽單月掛牌25,126台，市占率 37.5% 、光陽 18,237 台，市占 27.2%、 山葉 10,867 台 16.2% ， gogoro 5,261台，市占7.8%。
今年上半年的累計，總市場363.751台，三陽139,152台，市占 38.3% 、光陽 97,900台 26.9%、山葉 65,016台，市占 17.9% ， gogoro 24,711 台，市占6.8%。
Gogoro指出，電動機車第二季銷售量逐月成長，累計第二季總銷售量 20,118 台。電動機車前五名熱銷車款為：Gogoro VIVA MIX、Gogoro Delight、Gogoro VIVA、Gogoro SuperSport、Gogoro VIVA XL。
此外，Gogoro VIVA MIX 車系今年第二季銷量較上一季成長 30%，Gogoro Delight 車系今年第2季銷量較上一季成長 51%，Gogoro VIVA 車系今年第2季銷量較上一季成長 42%。
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