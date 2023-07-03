打炒房條例已提前反應 專家以5論點指下半年「以盤代跌」
嚴打炒房的平均地權條例修正案於7月1日正式上路，該法案對房市影響力有多大，產官學專家看法分歧，房市趨勢專家李同榮認為，此項政策影響力已提前在市場反應，利空已鈍化，對未來房市走勢影響有限，但他提出五大理由預測下半年房市將是「以盤代跌」。
李同榮認為的五大理由包括：
一、經濟基本面不利房市再有上漲空間：全球經濟因升息末端已影響經濟增長，台灣經濟基本面也因出口減緩而面臨連三季負成長的窘境，對房市景氣產生連動性的大利影響。
二、技術循環面處於末升段的脆弱期：房價於2022年下半年開始進入末升段尾端的脆弱期，較經不起利空的襲擊，隨時有反轉向下危機。
三、兩岸地緣政治局勢緊繃：兩岸地緣政治影響高價市場，房市買盤容易觀望。
四、營建成本居高不下，房價下跌也難：缺工、缺料、加上ESG減碳設計要求提高等因素，也使得營建成本在這三年來大幅增加。政府已將2050淨零目標入法，預計最快2024年開始收取碳費，首波徵收對象包含287家排碳大戶，鋼鐵、水泥、石化、半導體產業都在列，因此大幅推高房屋的建造和維護成本，房價下跌不易。
五、總統大選前房市不易大漲大跌：選前房市除非面臨主升段，否則通常盤整居多，大漲民怨也隨之高漲，大跌對產業經濟也會受影響，因此政策會隨時機動調控，盤穩或小跌是政府最理想的方針。
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