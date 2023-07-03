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Taylor Swift 新加坡演唱會套票 Klook 7月7日中午12點開賣

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
Taylor Swift The Eras Tour 新加坡站，Klook作為官方玩樂旅伴將於7月7日台灣中午12點開賣含當地住宿的演唱會套票。Klook提供
Taylor Swift The Eras Tour 新加坡站，Klook作為官方玩樂旅伴將於7月7日台灣中午12點開賣含當地住宿的演唱會套票。Klook提供

全球旅遊及體驗平台Klook宣布成為Taylor Swift The Eras Tour 新加坡站的官方玩樂旅伴；此次合作也展現Klook創新的銷售模式，率先整合飯店住宿和演唱會門票，為演唱會愛好者提供獨一無二的玩樂旅遊體驗，更為大型活動銷售方式建立全新業界標竿。

為音樂旅遊開啟全新時代

Klook新加坡總經理Sarah Wan表示：「我們非常興奮能夠參與這場萬眾期待的巡迴演出，此次為Taylor Swift自2015年以來首度回歸新加坡，我們感到意義非凡！同時我們也看到了旅遊平台結合演唱會的潛力，透過『音樂旅遊（Music Tourism）』打開在地旅行的各種可能性，整合住宿等跨品類的套票銷售模式，不僅可提供消費者更高附加價值，同時也改變演唱會愛好者計劃行程和感受娛樂體驗的模式。」

Klook作為官方玩樂旅伴，Taylor Swift The Eras Tour 新加坡站部分演唱會門票將與Klook提供的旅遊體驗和住宿方案結合，打包成套票模式，將觀賞演唱會的興奮與在地旅遊相結合，感受到更完整的旅行體驗；Klook憑藉在亞太地區的優勢，也將透過每月4,000萬以上網站造訪量大力推廣此活動。

Klook精選演唱會套票組合

Klook演唱會套票將於2023年7月7日台灣時間中午12時開始在Klook App上銷售，此套票將包括演唱會門票和住宿體驗等；每人最多可購買四張門票，門票將於演出日期前兩週寄出。

演唱會 新加坡 Swift

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