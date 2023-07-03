上半年車市 TOYOTA 穩坐冠軍 LEXUS、HYUNDAI 成大黑馬

國內車市6月及上半年銷售繳出亮麗成績單，6月比去年同期成長29.9%，累計前6個月銷售數量達23.48萬台，成長率為15.6%。TOYOTA上半年賣出5.98萬台，銷售遙遙領先同業，穩坐銷售龍頭寶座，LEXUS上半年銷售年增率最突出達71%，上半年賣出1.69萬台，銷售排名第2名，HYUNDAI品牌擠入睽違已久的第6名。

國內車市6月銷售概況出爐，TOYOTA銷售台數為9372台，年增率為3.8%，受到主力車款RAV4一直處於訂單滿手，受困缺車交不了車的窘境，不然6月銷售早就輕鬆突破萬台水準，目前RAV4 在手訂單還超過 3000 台.，下半年交車數量有望提升，進一步推升TOYOTA銷售台數；另外，也是當紅熱門車款CROSS，就賣的相當好，尤其在買車送dyson吹風機助威下，單一車款賣出2481台，同級距的市占率為30.4%，市場反應很好，7月買CROSS送dyson專案繼續推動。

6月新車銷售LEXUS為第2名，去年大量缺車，但客戶都願意等車，訂單沒有什麼減少，隨著缺原料問題緩解後，今年客戶開始迎新車，LEXU交車3003台的亮麗成績單，較去年同期大幅成長154.1%。第三名為HONDA、第4名為BDNZ、第五名為Tesla，第六名為BMW，第七名是三陽車代理的HYUNDAI，賣出2083台，年123.5%，成為僅次於LEXUS年增率第二名的品牌；第8名為FORD，第9名是中華車的CMC品牌，銷售1749台，第十名為NISSAN賣出1664台。

累計上半年銷售台數為23.48萬台，TOYOTA拿下上半年銷售冠軍，銷售台數為59841台，市占率25.5%，LEXUS上半年表現非常出色，賣出1.69萬台，市占率7.2%，年增率71%；第3名為HONDA銷售台數為1.41萬台，第4名為BENZ銷售1.33萬台，第5名為FORD賣出1.2萬元。

第6名為HYUNDAI共賣出1.13萬台，也已經調高今年的內部銷售目標，三陽工業旗下子公司南陽實業代理的HYUNDAI(現代汽車)銷售，今年更是喜訊頻傳，日前總經理徐伯達宣布調高銷售目標，今年銷售台數上調到1.8萬台，年增率達20%。