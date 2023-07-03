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電動機車有新電源 中油百站機車充電上線

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中油百站機車充電線上路。 邱馨儀/攝影
中油百站機車充電線上路。 邱馨儀/攝影

充電整合營運龍頭裕電俥電繼宣告今年將建置達4,000樁的營運目標，也再完成中油機車充電站百站的系統建置，取得機車充電站市佔逾95%成績。

看好電動運具將成為台灣下一個兆元產業，充電站、充電樁需求加速成長，裕隆集團旗下裕電俥電汽機車充電站雙戰力輸出，將為智慧城市建設帶進更多eMaaS生態圈整合。

國內電動機車市場銷售市占近12%，為達2040年100%新售機車電動化目標，充電設施加速建置。中油自2018年起陸續投入電動機車充電設施布建工作，完成設置換電站900站及充電站100站共1000個站點，其中100站充電站的建置與系統開發合作皆由裕隆集團移動服務事業群旗下裕電俥電取得。

裕電俥電表示，自去年取得中油電動機車充電站建置標案後，由裕電俥電展開前後端及場域端整合作業，包含電動二輪充電樁控制程式開發、充電主系統開發中油Pay串接、充電資訊管理後台開發及站點監控與客戶服務、充電樁域設備維護保養等，6月15日正式上線收費。

中油機車充電站提供符合國家標準的充電式電動車款進行充電，適用的車款包括中華iE125，光陽Kymco的 i-One、S6Rex、S7Rex、S6 Pro、S7 Pro，但自行拼組裝、或中國水貨車款不適用，上線後的充電服務費率為每分鐘3元，比照emoving充電收費，皆須以手機「中油Pay」APP付費。

除了為中油建置100個機車充電站，裕電俥電在機車充電站的建置也已為中華emoving建置126站、314槍，在機車充電站市場占比達95%以上。裕電俥電表示，機車充電站的建置因充電式與換電式電動機車比例懸殊，裕電雖掌握市占，能為機車充電場域進行完整技術整合規劃，未來仍會隨品牌銷售電動機車台數調整機車充電站建置，為充電機車車主提供「在家充電、在外補電」充電生活圈解決方案。

具備12年的充電營運與工程實績經驗的裕電俥電，對應二輪、四輪及電動巴士等不同車種的充電需求，提供「在家充電、在外補電」的充電生活圈解決方案，今年目標達成4,000支汽車充電樁的建置，並已著手充電漫遊平台整合，目標在解決電動車主須下載不同APP，尋找充電站的痛點，透過充電整合為智慧城市規劃建構電動車生態系。

中油 電動機車 充電樁

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