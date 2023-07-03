超商反詐領頭羊 全家攜警政署化身反詐大隊

網購詐騙猖獗，超商提供的便民服務，很可能變成詐騙集團利用的工具，為守護民眾不受詐騙傷害，全家與警政署共同規劃防詐三大招，包括民眾識詐宣導、店員機警阻詐、疑慮包裹退詐，一同為民眾守住荷包。

為提供消費者安心取貨平台，全家推出「全家Fun心取」服務，提供消費者詐騙包裹申訴管道，與民眾一同防範詐騙包裹，過去一年已協助受理超過5萬件詐騙包裹。自今天（3日）起，服務再升級，推出業界首見的「爭議包裹退貨申請平台」，若遇疑似詐騙爭議包裹，且物流廠商為「全家」合作夥伴，只要兩步驟即可完成退貨，流程公開透明，不需再苦等物流廠商聯繫退貨事宜。

內政部統計，2022年詐騙案件近3萬件，財損金額逼近70億元，尤其暑假期間更是詐騙高峰期，詐騙案件與平日相比約高出兩成；另外，警政署資料顯示，便利商店因據點密集，更易成為詐騙事件媒介，其中「代碼繳費」、「幽靈包裹」、「點數詐騙」則為民眾在便利商店最常遇見的三大詐騙手法。

警政署署長黃明昭表示，全民防詐刻不容緩，便利商店據點密集、遍及各大社區，為民眾生活日常，為強化全民反詐觀念，此次特別於詐騙猖獗的暑假開始，攜手全家便利商店，針對便利商店常見之詐騙情況，進行相對應的觀念宣導，幫助民眾提升詐騙防護力、讓詐騙手法無所遁形。

全家總經理薛東都也說，全家積極透過通路之力、建立包裹詐騙申訴平台，過去一年已處理超過5萬件詐騙包裹之快速退貨作業，降低消費者在金錢與時間的耗損；更有許多熱心店員協助防堵詐騙個案、接受警局表揚超過300人次。

薛東都指出，此次全家成為警政署的反詐夥伴，將進一步運用全台4100間店舖多媒體影音及1650萬會員的APP，協助全民識詐、阻詐、退詐；店員臨櫃服務時也將持續熱心警示，提醒民眾不輕易將金錢轉帳給來路不明的對象；針對最常見的包裹詐騙，「全家Fun心取」包裹服務再升級，推出「爭議包裹退貨申請平台」，爭議包裹只要兩步驟即可進入退貨程序，化身為便利商店反詐領頭羊。

薛東都表示，將與警政署合作進行前端識詐宣導，針對「幽靈包裹」、「代碼繳費」兩大便利商店常見詐騙情境拍攝宣導影片，用貼近民眾日常情境的方式，完整呈現出詐騙常見伎倆，並積極宣導民眾勿受騙上當，宣導影片將於全台全家店舖多媒體頻道上播放，更搭配店舖內廣播、會員APP線上渠道宣傳等，透過廣泛接觸消費者，教育民眾提升防詐騙意識。

由於店舖人員提供民眾第一線服務，薛東都也說，全家持續對店員宣導共同提高警覺，面對消費者疑似受到詐騙情境，如消費者神色緊張、有異常繳費或取貨狀況時，可主動熱心關懷消費者，就有機會幫助消費者不落入詐騙圈套、減少詐騙情事發生，去年透過店員成功協助消費者防堵詐騙個案共約300件。