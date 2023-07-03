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台鹽勇奪2023國際品質評鑑 二金一銀

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台鹽勇奪2023國際品質評鑑二金一銀。照片／業者提供
台鹽勇奪2023國際品質評鑑二金一銀。照片／業者提供

台鹽品質再獲國際矚目！「台鹽海洋鹼性離子水」與「台塩小分子海洋活水」奪下2023 Monde Selection國際品質評鑑兩面金獎、綠迷雅「金彈潤10X賦活安瓶」榮獲2023 Monde Selection國際品質評鑑銀獎殊榮。台鹽公司更因連續十屆得獎，獲主辦單位特別頒發水晶獎盃(Crystal Prestige Trophy)，賦予最高榮耀，讓MIT品質在國際舞台上發光發亮！

台鹽公司表示，Monde Selection國際品質評鑑是國內外各大品牌極力角逐的獎項，在品質、風味和創新評鑑具國際公信力。台鹽自2014年起每年都獲得特金獎、金獎等殊榮，其中在台灣人手一瓶的「台鹽海洋鹼性離子水」，以及展現MIT生技成果的綠迷雅系列美容保養品，有7次獲獎紀錄，在實驗數據、創新研發和包裝設計上，屢屢贏得評審高分讚賞。

從銷售數字來看，「台鹽海洋鹼性離子水」去(2022)年營收較2021年同期增加逾6%，創歷史新高，今(2023)年第一季更成長9%，銷售量逐年攀升。

台鹽公司說明，「台鹽海洋鹼性離子水」整合國際級品質和在地化行銷，持續推出送跑車、送一年份離子水等抽獎活動，吸引高瀏覽量和參與人數，還應景設計出金榜題名水、媽祖繞境水、財神廟發財水等主題瓶標帶來各種祝福，要在炎炎夏季用國際級好水，為民眾健康消暑。

公司持續投入研發創新，精進各項技術，並取得國內外多項專利，近期甫通過「淡斑次微米蝦紅素之包覆結構」等專利關鍵技術，可大幅提升美容保養品功效，奠定綠迷雅品牌的領導地位，穩居國內外大獎常勝軍。

台鹽

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