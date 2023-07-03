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暑假旅遊夯搶商機 易遊網推「77旅遊節」下殺37折起

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
澎湖熱賣行程「澎湖超值自由行4天」贈租機車48小時，再享海洋牧場、跨島獨木舟、夜釣小管行程三選一。易遊網提供
澎湖熱賣行程「澎湖超值自由行4天」贈租機車48小時，再享海洋牧場、跨島獨木舟、夜釣小管行程三選一。易遊網提供

迎接暑假旅遊旺季，易遊網於即日起至7月7日推出「77旅遊節」夏降優惠，國內外機票、訂房、旅遊、票券等全站商品祭出三七折起優惠外，還有河內來回機票、香港來回機票、花蓮遠雄悅來大飯店住宿券、澎湖和寓飯店住宿券、環島之星夢想號花蓮雙人自由行、台北君悅凱菲屋平日下午茶、高鐵免費乘車兌換券等多項豪禮下單抽。而暑假親子旅遊需求旺盛，易遊網也整理出適合親子的五大夏日出遊提案，趁「77旅遊節」期間趕緊把握優惠機會訂起來。

最省心的海上假期！超夯歌詩達郵輪 每人11,400元起

不論是親子或是家庭出遊都超適合的海上郵輪，船上打造各種娛樂休閒設施，大劇院、4D影院、水上滑道、游泳池、酒吧、咖啡吧或各式餐廳應有盡有，不論是大人還是小孩，都能擁有盡情玩樂的場域，玩累了還可以隨時回房休息充電，減輕爸媽照顧負擔，可以玩得更加盡興。今年唯一停靠基隆港的歌詩達郵輪，暑假航程主推前往沖繩、石垣島或宮古島，疫後首度強勢回歸獲得旅客熱烈支持，7-8月份席位已幾近完售， 9月出發席位現正熱銷中，每人最低11,400元起。

釋放小孩電力首選！日本樂園主題團 每人32,900元起

安排出遊消耗小孩體力，衝樂園絕對是放電首選。今年恰逢東京迪士尼樂園40周年，除了以「Dream-Go-Round」為概念打造園區新裝主題，還有40週年限定煙火與遊行表演，以及推出眾多限定商邊商品，帶動東京迪士尼團體旅遊的買氣更加旺盛。此外，大阪環球影城因「超級任天堂世界」園區吸引眾多旅客朝聖，同樣也深受親子客群喜愛。熱門行程「星宇航空．東京迪士尼．箱根鐵道遊．海盜船．晴空塔5天」每人含稅32,900元起，和「星宇航空．大阪環球影城．嵐山小火車．梅花鹿公園．黑門市場5天」每人34,900元起，除了造訪主題樂園外，關東行程還有「蘆之湖海盜船」、「箱根登山斜面電車」等體驗，關西則安排「嵯峨野觀光小火車」、奈良公園餵小鹿等行程，皆非常適合親子共遊。

崇尚親近大自然，愛好愜意悠閒的旅遊步調，或是喜歡與可愛動物近距離接觸，來場互動探索之旅，素有「陽光之州」之稱且注重自然保育的澳洲昆士蘭，通通可以滿足。推薦行程「華航．黃金海岸．海洋世界．無尾熊合照．OUTLET暢貨中心 6天」，暑期親子特惠每人48,900元起，直飛澳洲布里斯本，走訪澳洲最負盛名的渡假勝地「黃金海岸」，感受陽光城市的熱情魅力；並探索擁有世界級展覽設施與海洋生物種類豐富的「海洋世界Sea World」，欣賞超精彩的海豚、海獅表演，還有超逗趣的海綿寶寶主題樂園，花車遊行、表演秀和3D電影體驗等各種節目超精彩；最後安排「天堂鄉農莊」體驗澳式經典農莊生活，觀賞多種綿羊種類和剪羊毛秀，還能親自抱著超萌無尾熊合照留念，為旅程留下完美回憶。

想要再激省一筆，7月7日預訂國外團旅行程，單筆滿25,000元結帳輸入「goabord777」，可再享777元折扣優惠。若玩澳洲想要自由行的旅客，「77旅遊節」活動期間，購買台灣出發中華航空飛澳洲的來回機票，結帳輸入「77QLD2000」單筆可再現折2,000元。

易遊網77旅遊節超狂下殺37折起，下單再抽機票、住宿券、五星餐券等好禮。易遊網提供
易遊網77旅遊節超狂下殺37折起，下單再抽機票、住宿券、五星餐券等好禮。易遊網提供
關西樂園團除了到環球影城外，還有奈良公園餵小鹿等行程。易遊網提供
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最省心的海上假期！超夯歌詩達郵輪每人11,400元起。易遊網提供
最省心的海上假期！超夯歌詩達郵輪每人11,400元起。易遊網提供

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