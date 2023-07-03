全台最有錢五個里曝 最富里房價一坪年漲12萬

財政部近期公布110年度綜所稅統計，以綜合所得中位數來看，全台所得前五名里別，全位於新竹縣市，最富里為新竹市關新里，中位數所得達292萬，其次為竹北東平里207萬元、鹿場里181萬，中興里177萬，隘口里166萬元。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，新竹市關新里位於關埔重劃區內，緊鄰竹科，周圍生活機能成熟，學區完善，屬於整個大新竹地區最精華的區塊之一，許多高收入的竹科新貴定居於此，也使得該區塊擁有較強的房市支撐力。

他表示，關新里本身腹地不大、僅有0.2平方公里左右，近一年該區塊的物件釋出量相對有限，觀察房價變化，2021年關新里平均成交價一坪37.6萬，但2022年已達49.8萬元，一年狂漲12.6萬元。

黃勝暉表示，目前關新里成交單價基本都在5字頭上下，部分屋齡在15年以內的中、大坪數案件可以達到6字頭的行情。未來伴隨關埔重劃區二期的開發，竹科的持續發展，再搭配關埔空橋和輕軌的建設討論，此區域的房市行情長線仍有想像空間。

另外竹北方面，黃勝暉表示，近年來伴隨新竹科學園區、璞玉計畫、台元科學園區、竹北高鐵特區、台科大重劃區、縣治一到三期重劃區的建設，大量科技新貴爭先到竹北買房定居， 這些高收入族群的湧入不僅帶動了區域居民收入水平及消費能力的提高，也為區域房市發展注入了強而有力的動能。

目前竹北中古屋的開價基本都要4字頭起步，少數新建案的開價甚至可以達到7~8字頭的水準，顯見市場對於竹北房市的確頗具信心。未來隨著竹北的不斷發展，再加上縣市升格議題的刺激，竹北房市長線仍值得期待。