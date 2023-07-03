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特斯拉第2季交車量大增 陸行之實測輔助駕駛認優於同級車款

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
特斯拉（Tesla）公布2023年第2季全球交車量達46萬6,140輛，創歷年最高單季交車量。 路透社
特斯拉（Tesla）公布2023年第2季全球交車量達46萬6,140輛，創歷年最高單季交車量。 路透社

特斯拉（Tesla）公布2023年第2季全球交車量達46萬6,140輛，創歷年最高單季交車量，年增83%，資深半導體產業評論家陸行之今（3）日最新臉書發文表示，「要是毛利率也優於一季度的19.3%，及市場預期的18.7%，就漂亮了，但這個很難預測」；他同時提出實際在高速公路使用Tesla的輔助駕駛心得，認為「明顯優於同級車款」。

陸行之針對特斯拉公布的二季度出貨及生產數據在臉書上提出他的看法，他表示，特斯拉二季度出貨46.6萬輛「我貢獻了一輛」，季增10%，年增83%，高於市場預期的44.5萬輛，Model S/X 出貨19.225k，季增80%，年增19%，Model 3/Y 出貨446.915k，季增8%，年增87%。

陸行之說，二季度組合中高價S/X季比明顯增加，Y又賣的比3好，加上零星的降價，估計平均單價應該小幅高於一季度的47,208美元，二季度營收應該有機會超過260億美元 (Bloomberg consensus' 242.57億)，季增超過10%，年增超過50%，要是毛利率也優於一季度的19.3%，及市場預期的18.7%， 就漂亮了，但這個很難預測。

陸行之先前也在臉書上發文表示，用投資 Tesla 賺的錢，6月16日開了一台 Model S 回家研究研究；他在今日進一步發表最新的實測心得，陸行之說，「最近在高速公路使用 Tesla 在2019年推出的輔助駕駛的自動超車換道及自動下交流道功能，明顯優於同級車款」，「Benz 銷售告訴我明年才會推出類似功能」。

陸行之 Tesla

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