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讓旅客超方便 在高鐵站內用手機就可購買自由座車票

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
在台灣高鐵售票窗口、自動售票機或進站閘門等區域，開啟藍牙功能，可快速啟動T-EX行動購票App自由座購票新功能。台灣高鐵公司提供
在台灣高鐵售票窗口、自動售票機或進站閘門等區域，開啟藍牙功能，可快速啟動T-EX行動購票App自由座購票新功能。台灣高鐵公司提供

為提供搭乘自由座旅客更加便捷、貼心的服務，台灣高鐵公司（2633）自即（3）日起，推出全新的自由座購票體驗。旅客在出發站的車站大廳內，即可透過手機「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，不僅免去排隊時間，還可在完成付款後直接掃描QR code進站搭車，享受隨到、隨買、隨搭乘的便利服務，更可以透過無紙化票證體驗，為珍惜地球資源盡一份心力，歡迎旅客多加利用。

旅客欲透過「T-EX行動購票」App（需先更新6.60以上版本）在車站內購買自由座車票，只需開啟手機上的藍牙功能，再點選App中的「今日自由座」專區，系統就會自動設定您所在的車站為出發站，接著選擇欲前往的車站及票種並立即完成付款後，就可購得1張自由座車票，再使用購票手機中QR code直接進站乘車。

台灣高鐵公司表示，本服務即日起在各車站大廳同步開放，敬請旅客將手機攜往靠近售票窗口、自動售票機或進站閘門等周圍區域，即可接收訊號並快速使用「T-EX行動購票」App購票新功能。此外，本服務限以購票之手機感應進出站，故每次僅可透過T-EX購買1張單程之自由座車票，若您有同時購買去、回程車票的需求，或多人同行需要一次購買多張自由座車票時，仍請透過站內的自動售票機或售票窗口購票。

台灣高鐵公司特別提醒旅客，「T-EX行動購票」App開放自由座站內購票時間，自各站營業時間起至末班車發車前5分鐘止，以確保旅客順利乘車（依旅客前往之地點不同，截止售票時間略有不同）。例如：桃園站某日北上末班車為23：40開往板橋、台北，旅客在桃園站內透過「T-EX行動購票」App最遲可於23：35前購得北上往前述各站之自由座車票；該日南下開往彰化、雲林站的末班車時間為22：15，故旅客在桃園站內透過「T-EX行動購票」App最遲可於22：10（前往彰化、雲林站）前購得南下往前述各站之自由座車票。若因疏運而加開之跨夜車次，則最晚購票時間為23：59，敬請旅客特別留意。

台灣高鐵自由座服務自2007年11月推出以來，提供當日搭乘車次不確定的旅客可於車站內隨到、隨買、隨搭乘的彈性選擇，因而深獲旅客喜愛；高鐵公司更自2011年12月起，陸續增加可持已啟用自動儲值功能之悠遊聯名卡及一卡通聯名卡，直接感應進站搭乘自由座車廂的便利服務，進一步節省購票時間。

未來，台灣高鐵公司除將持續觀察各時段、車次之旅運需求，機動調整自由座車廂配置數，以加強服務旅客外，更將持續依照自由座之產品特性，規劃更具彈性的服務內容，為旅客創造多元、友善的旅運服務。

台灣高鐵T-EX行動購票App購買自由座，掃描QR_code即可進站乘車。台灣高鐵公司提供
台灣高鐵T-EX行動購票App購買自由座，掃描QR_code即可進站乘車。台灣高鐵公司提供
台灣高鐵T-EX行動購票App，開放自由座購票新體驗。台灣高鐵公司提供
台灣高鐵T-EX行動購票App，開放自由座購票新體驗。台灣高鐵公司提供

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