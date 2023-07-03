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300億元租金補貼來了 北市7月3日起開放隨到隨辦、中午不休息

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
「300億元中央擴大租金補貼專案」112至113年度由地方及中央共同辦理。北市都發局提供
「300億元中央擴大租金補貼專案」112至113年度由地方及中央共同辦理。北市都發局提供

「300億元中央擴大租金補貼專案」112至113年度由地方及中央共同辦理。都發局表示，今(2023)年7月3日上午9時起至明(2024)年12月31日下午5時止，新戶可至中區辦公室隨到隨辦，且中午不休息，新戶審查通過後，補貼發放由申請日起算；舊戶則直接從系統資料帶入後審查，不用重新申請，審查通過後直接延續補貼至明年底。

都發局說，配合中央專案計畫規定，符合1.年滿18歲之本國國民且在國內設有戶籍、2.家庭成員均無自有房屋、3.家庭成員的平均每人每月所得，應低於5萬7,039元（以家庭成員二人為例，家庭月收入應低於11萬4,078元）、4.房屋每月租金上限，應低於5萬5,000元，並且在臺北市有租屋事實者，均可在受理期間提出申請。

都發局補充，今年租金補貼申請條件配合民法成年人之年齡下修為18歲，讓租金補貼照顧對象向下延伸，只要年滿18歲，在台北市就學、就業的年輕租屋族群，皆可提出申請，增加18-20歲台北市學生租屋族群受惠。

都發局表示，依據專案計畫規定，台北市提供每戶每月3,000元至8,000元租金補貼，其中單身青年及社會弱勢可加碼1.2倍、新婚家庭加碼1.3倍、經濟弱勢則加碼1.4倍。舉例而言，如單身未滿40歲且未具經濟或社會弱勢身分者，每月補貼上限為3,000元，再加碼補助1.2倍，申請通過後即可領取3,600元(3,000元乘以1.2倍)。若同時有低收入戶或中低收入戶身分，加碼倍數採計1.4倍，提高至每月最高4,200元(3,000元乘以1.4倍)，以減輕租屋負擔。

都發局提醒，民眾可直接線上系統申請，線上申請24小時開放，如無法線上申請者，亦可就近至各行政區公所諮詢協助。另外，欲親自送件之民眾，今年採隨到隨辦方式，可至都市發展局中區辦公室（臺北市南京東路三段168號18樓）臨櫃辦理，服務時間為9:00至17:00，為提供便民服務，受理櫃檯中午不休息，請民眾出門前請檢視各項資料是否齊全，以免多次往返造成不便。

申請書表及相關規定可於2023年7月3日起就近至各區公所或至都市發展局中區辦公室免費索取，或至內政部營建署網站下載及查詢(網址：https://pip.moi.gov.tw/v3/b/SCRB0102.aspx)。若對申請資格有疑問，以及申請後的辦理進度追蹤，可至300億元中央擴大租金補貼專案網站頁面查詢(https://has.cpami.gov.tw/house300e/)。或撥打內政部營建署服務專線(02-7729-8003)、都發局服務電話(02-2777-2186轉0再轉1)洽詢。

租金補貼 租屋

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