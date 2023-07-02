10熱門大學最新租金曝 這裡一間套房近2萬

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

進入7月，大學周邊租屋市場邁入租屋旺季。元宏不動產加值服務平台彙整學生人數前10名大專院校、周邊分租套房或獨立套房中位數開價，最便宜每月5,500元，最高達19,000元，北部的學校，學生租屋壓力明顯高於中南部。

其中有五所學校獨立套房租金破萬元，包括台灣大學、陽明交大、清華大學、輔仁大學、文化大學。台大生負擔最重，獨立套房中位數達19,000元，分租套房要12,600元，雅房也要7,500元。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴指出，近年來全台房價、租金齊漲，學生的租房壓力也有不斷加重的情況，這對於打工自己負擔租金的學生，或是幫忙出租金的家長來說，都是相當沉重的壓力，是一筆相當大的開銷。

以租房壓力最重的台灣大學為例，在校外租一間最普通的獨立套房，每個月可能就要花上1.9萬，這樣的租金已超過很多社會新鮮人薪資的一半，對普通家庭來說，一個月新增近二萬元的租金開銷，也是非常沉重負擔。

陳傑鳴表示，不只北部，在近年全台房價狂飆下，目前高租金的情形已由過往集中在雙北，往中南部開始擴散，新竹陽明交通大學、清華大學周邊的獨立套房要1.4萬元、1.1萬元，分租套房7、8千，已不比雙北低。

他表示，中南部大學周邊租金勉強還可接受，但目前在家庭收入增長有限的狀況下，要供養一個孩子念大學租屋，也不太容易。目前中南部大學周邊連雅房產品，租金開價中位數很多都已超過5000元，分租套房也要5500~8500元。

資料來源／元宏不動產加值服務平台
資料來源／元宏不動產加值服務平台

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