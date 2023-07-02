房價反轉中！ 左營、楠梓停漲、這都數據不妙

最新一期清華安富房價指數顯示，全台房價年漲幅持續下探，台北市年成長幅度已連續7個月下滑，若成交量未回升，預期下半年將出現負成長。另外高雄楠梓區4月年成長率僅0.52%，和去年同期房價幾乎持平。

清華安富房價指數是依實價登錄中古屋資料，針對全台編制的房價指數。

最新一期2023年4月房價指數顯示，全國各縣市房價指數的年漲幅持續萎縮，以六都而言，除了桃園市及台中市的年漲幅維持在5其他都會區皆小於5%。

台北市4月指數為119.51，與上月相比減少0.06％，與去年同期相比，年漲幅僅0.28%。清華安富分析，台北市房價指數年成長率看似為正值，但幅度已連續7個月下滑，若後續未有交易量能支撐，預期在下半年有可能出現負成長。

進一步觀察蝶北市各行政區房價指數表現，大安區、士林區、信義區、中正區、大同區、萬華區的年成長率皆為負值，其中又以高價區的大安區及信義區年成長萎縮幅度最大。年漲幅為正的行政區依序為南港區、內湖區、松山區、中山區、文山區及北投區。

受台積電（2330）設廠話題影響，高雄市房價年成長幅度在2022年5月到達高峰，年漲幅為28.6%，隨後年漲幅逐漸下滑，觀察高雄市４月指數為196.14，與上月相比增加0.01％，若與去年同期相比，指數年漲幅為3.34％。

觀察各行政區表現，年成長幅度未達1％的行政區有左營區、楠梓區、苓雅區及鳥松區，顯示該區域相較於其他行政區房市成長趨緩。

其中楠梓區的房市在2022年颳起一陣旋風，在2022年5月指數年漲幅超過四成，而後續的年成長率大幅度下滑，本期指數的年成長率僅0.52%，由此可見，區域產業發展、就業機會及人口紅利等話題性對房市發展有鉅大影響。