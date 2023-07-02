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中央擴大租金補貼3日開辦 高市加碼育兒及增額租金補貼

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高市府加碼運用囤房稅收入，推出增額租金補貼、社宅租金折減、育兒租金補貼及首購住宅貸款利息補貼等措施加碼補貼。記者徐如宜／攝影
高市府加碼運用囤房稅收入，推出增額租金補貼、社宅租金折減、育兒租金補貼及首購住宅貸款利息補貼等措施加碼補貼。記者徐如宜／攝影

中央300億元擴大租金補貼7月3日起開辦，採隨到隨辦方式辦理，一路開辦至113年12月31日。高市府也搭配中央擴大租金補貼專案，運用囤房稅加碼開辦育兒租金補貼及增額租金補貼，針對青年、新婚、育兒、經濟或弱勢家庭，另加碼1.2至1.8倍。

高雄市都發局長吳文彥表示，內政部今年推出300億元擴大租金補貼專案，照顧對象為家庭所得每人每月4.3萬元以下的租屋家庭；補貼金額考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，給予每月2千至4千元不等的額度，如具有單身青年、育有未成年子女、新婚家庭或經濟社會弱勢身分，還可享有1.2倍至1.8倍的加碼倍數。

例如初入社會單身未滿40歲的王先生，每月收入為4萬元，租屋於苓雅區，加碼倍數1.2，可獲得的租金補貼金額2,200*1.2=2,640元。2年內新婚家庭，加碼倍數1.3，故新婚租屋於苓雅區的陳先生，可獲得的補貼額度為3,600*1.3=4,680元。

住在左營區的李小姐，育有2名小朋友，加碼倍數為1.6，除可獲得中央的租金補貼金額3,600*1.6=5,760元外，還可以獲得高雄市加碼給予一次性的育兒租金補貼金額8,000元。

另對於低收或中低收之經濟弱勢戶、及65歲以上老人、身心障礙者、原住民等社會弱勢者，都有更高倍數的加碼，如多重身分者以最高加碼倍數計算，例如租屋於三民區中低收入且育有3名未成年子女的林小姐，中低收入戶加碼倍數1.4，育有3名未成年子女加碼倍數為1.8，因此可獲得的租金補貼金額4,000*1.8=7,200元，而且還可獲得高雄市加碼給予一次性之育兒租金補貼金額12,000元，等於每月再多1千元，合計8200元，減輕育兒及弱勢租屋族群的負擔。

吳文彥補充，目前正在領取300億租金補貼的民眾不用再提出申請，由內政部營建署將去年的資料帶入，而新申請戶採隨到隨辦方式受理，申請方式可採網路、郵寄及現場申請3種方式，為防疫及便利性考量，不一定要現場臨櫃申辦，可以減少人潮聚集及排隊久候的困擾。而高雄市加碼育兒租金補貼不用提出申請，只要是獲得中央300億擴大租金補貼核定戶，由都發局主動通知確認及撥款。

吳文彥說，中央300億擴大租金補貼申請對象為家庭所得每人每月4萬3257元以下之租屋家庭，所得級距在4萬3258至5萬0467萬元者，市府也提供增額租金補貼方案可申請，補貼金額按租屋地區及家庭類型給予每月1800至5880元不等，申請方式同樣可採網路、郵寄及現場申請3種。民眾如有任何疑問，可於上班時間撥打服務專線07-3368333轉2649~2651。

租金補貼 租屋

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