保瑞 獲腦神經藥經銷權

保瑞藥業昨（1）日宣布，與全球腦神經專科製藥大廠Lundbeck Export A/S簽訂策略合作協議，將取得Lundbeck旗下多項包含治療憂鬱症、思覺失調症等腦神經疾病用藥台灣市場經銷權，自2024年1月1日起由保瑞集團獨家代理銷售在台灣醫院、診所及藥局等通路。

保瑞指出，腦部神經病變，包括神經系統和精神障礙，在他人眼中往往是看不見的複雜疾病，但對個人、家庭、社會造成巨大影響與負擔。根據世界衛生組織統計資料，光是憂鬱症及焦慮症這兩種最常見的心理健康問題，每年就至少對全球經濟造成了1兆美元損失。

Lundbeck總部位於丹麥，是一家專注開發腦部神經疾病治療新藥的全球製藥公司；旗下產品成功在全球100多個國家查驗登記，並以各式創新醫療選擇、幫助全世界超過800萬名受到帕金森氏症、阿茲海默症、癲癇、憂鬱、焦慮及思覺失調等腦部病變所苦的病患。

透過本次與Lundbeck策略聯盟，保瑞集團不僅強化其在台灣中樞神經系統領域領先的產品組合，並確保台灣深受腦部神經疾病所困擾的病患能即時獲得更多更好的創新醫療選擇、改善整體生活品質。

保瑞集團董事長盛保熙表示，腦部神經疾病是目前全球日益嚴重的社會問題，根據統計，患有腦部神經疾病的人較一般健康的人平均壽命約少10到20年不等。保瑞集團將致力與Lundbeck合作聯盟，提供更多更好的健康服務與醫療選擇。