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台中打炒房2箭 囤房族影響大

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均／台中報導
台中市七期重劃區公共建設與設施密集，在此次房屋稅調漲，最高調幅達40%，圖為七期秋紅谷及其周邊豪宅建案。記者趙容萱／攝影
台中市七期重劃區公共建設與設施密集，在此次房屋稅調漲，最高調幅達40%，圖為七期秋紅谷及其周邊豪宅建案。記者趙容萱／攝影

中央祭出「史上最重打炒房」平均地權條例子法昨上路，台中市政府打炒房，今年首次開徵囤房稅，影響約11.6萬戶，昨再公布約1.8萬戶新屋房屋稅漲15％、房價漲幅最大的七期重劃區5800戶調漲最高40%。房仲業認為，台中市連2箭對囤房族殺傷力很大，但也可能連動抬高租屋費用，波及租屋族。

中市地稅局長沈政安表示，房屋稅條例規定，房屋標準價格每3年重行評定1次，不動產評價委員會考量，近年房屋建築成本大幅上漲，參考營造工程物價指數變動情形等，兼顧租稅負擔，決議適度調升房屋標準單價，並適用於今年7月後新建房屋，既有房屋不受影響；另因應人口高齡、建築高層化，電梯已成生活必須設施，配合此次標準單價調整，取消電梯加價課稅。

沈政安表示，此次新屋房屋稅適度調升15％，標準單價調整後，在6都中排名第四，僅次於北市、新北、高雄，適用於昨天以後取得使照的新建房屋，既有房屋不受影響；另外，台中市七期重劃區周邊公共建設與設施密集，房價、地價漲幅最大，調整西屯區台灣大道3段（惠中路1段東、西側）等19條路段地段率，調幅為10％至40％，預估影響戶數5800戶，也將反映在明年5月開徵的房屋稅。

沈政安說，台中市今年首次開徵囤房稅，依新修正房屋稅徵收率自治條例，約11.6萬戶被課徵。對非自住使用的住家房屋，將按納稅人持有戶數課徵，只要本人、配偶及未成年子女全國持有3戶以內，自住用房屋適用1.2%稅率，4戶以下者每戶稅率2.4%；5戶以上每戶稅率都是3.6%。地稅局特別在官網設置「囤房稅專區」，提供查詢。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，台中市政府宣布調整新建房屋稅，以台中近年新屋案量大，有益稅收，對自用戶來說，影響不大，囤房族則大受到影響，也可能波及租屋市場；台中市政府今年首徵囤房稅，加上昨宣布的新建房屋稅調漲，對囤房族殺傷力很大。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中認為，台中市今年首徵囤房稅，對囤房族比較有感，可能加速市場流通，調漲新建房屋稅預計明年開徵，對於持有多戶的房東可能會因成本增加，轉嫁在租客上，調高租金。

台中市 重劃區 建築

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