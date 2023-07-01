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閃耀台中「蜂」芒！農特產品行銷活動草悟道熱鬧登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「台中蜂華．閃耀蜂芒」國產龍眼蜂蜜暨農特產品行銷活動在草悟道登場。記者宋健生/攝影
「台中蜂華．閃耀蜂芒」國產龍眼蜂蜜暨農特產品行銷活動在草悟道登場。記者宋健生/攝影

行銷「台中蜂華」品牌蜂蜜、荔枝、高接梨、西瓜李等當季農特產品，台中市政府農業局今（1）、明兩日在西區草悟道舉辦「台中蜂華．閃耀蜂芒」國產龍眼蜂蜜暨農特產品行銷活動，希望將台中高品質的國產蜂蜜、新鮮當季優質農產品介紹給民眾。

農業局表示，今年「台中蜂華」國產蜂蜜評鑑比賽，共有33位蜂農榮獲此項殊榮，提供高品質的國產蜂蜜供消費者選用。

農業局說明，台中市的養蜂產業集中在大里、太平、外埔、霧峰、北屯、后里、和平及豐原等8區農會輔導成立養蜂產銷班；而「台中蜂華」國產蜂蜜，就是由這群辛苦的蜂農所生產的眾多蜂蜜中，精心挑選而出。

農業局今年辦理「台中蜂華」國產蜂蜜評鑑比賽，產品經生化檢驗均符合CNS國家標準，並經專家嚴格評鑑所選出，今年共有33位蜂農獲得此項殊榮，提供高品質的國產蜂蜜供消費者選用。

農業局指出，此次活動集結大台中優良農特產品，將今年台中品質最好的龍眼蜂蜜及水梨、荔枝、蔬菜等優質農特產品推薦給台中市民。

活動現場並設有「守護台中 廉潔幸福」宣導專區，主軸以廉政法令、消費者保護、反賄選等議題，透過有獎徵答方式與民眾互動，深化全民廉潔及反貪意識。

農業局說明，台中市高接梨經農業局輔導各農會，引進高科技儀器「自動光感應水果品質選別機」進行選別，糖度在11度以上，果形、色澤、含水度等都達到一定水準以上，品質全台最優。

另台中市荔枝栽培地區包括太平、霧峰、大里、神岡、北屯等區，栽培品種以黑葉、糯米為大宗，台中荔枝果肉飽滿圓潤、香濃多汁，值得一再品嚐。西瓜李則是梨山特有水果，因山上的日夜溫差大，西瓜李在成長過程充分累積甜度，香甜多汁，深受消費者喜愛。

今天活動現場也規劃樂團表演、蜂蠟唇膏手作DIY體驗、農特產品特賣會等活動，並與石虎家族一同合作，邀請到虎爸、歐米馬及Bigo Live直播主到現場與民眾互動。農業局邀請民眾以愉悅心情感受「台中蜂華」美好的蜂蜜世界，品嚐農友對於蜂蜜的用心和熱誠，歡度一個最甜蜜的週末假期。

今天的活動，包括農業局副局長蔡勇勝、農糧署科長李協昌、農糧署中區分署主任江永煜、台中市農會總幹事林育葦、大里區農會總幹事賴東陽、大甲區農會總幹事黃瑞祥、霧峰區農會常務監事黃清標、台中地區農會秘書林文圳等人都到場。

農業局「台中蜂華」國產蜂蜜評鑑比賽，今年有33位蜂農獲得此項殊榮。記者宋健生/攝影
農業局「台中蜂華」國產蜂蜜評鑑比賽，今年有33位蜂農獲得此項殊榮。記者宋健生/攝影

農業 荔枝

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