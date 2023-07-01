保瑞藥業取得多項腦神經專科原廠藥台灣市場獨家經銷權

保瑞（6472）今（1）日宣布，與全球腦神經專科製藥大廠Lundbeck Export A/S簽訂策略合作協議，將取得Lundbeck旗下多項包含治療憂鬱症、思覺失調症等腦神經疾病用藥之台灣市場經銷權，並自2024年1月1日起正式由保瑞集團獨家代理銷售在台灣深耕多年之醫院、診所及藥局等通路。

保瑞藥業指出，腦部神經病變，包括神經系統和精神障礙，在他人眼中往往是看不見的複雜疾病，但對個人、家庭、甚而整個社會造成了巨大的影響與負擔。針對這些腦部疾病所需花費的醫療成本估計約佔全球GDP的近10%，而根據世界衛生組織的統計資料，光是憂鬱症及焦慮症這兩種最常見的心理健康問題，每年就至少對全球經濟造成了1兆美元的損失。

Lundbeck總部位於丹麥，是一家專注於開發腦部神經疾病治療新藥的全球製藥公司；旗下產品已成功地在全球100多個國家查驗登記，並以各式創新醫療選擇、幫助全世界超過800萬名受到帕金森氏症、阿茲海默症、癲癇、憂鬱、焦慮及思覺失調等腦部病變所苦的病患。透過本次與Lundbeck的策略聯盟，保瑞集團不僅進一步強化了其在台灣中樞神經系統領域領先的產品組合，並確保台灣深受腦部神經疾病所困擾的病患能即時獲得更多更好的創新醫療選擇、進而改善整體生活品質。

保瑞集團董事長盛保熙表示，非常榮幸也很高興能與全球製藥大廠Lundbeck的合作，攜手為台灣病患提供更多世界一流的藥品。腦部神經疾病是目前全球日益嚴重的社會問題，根據統計，患有腦部神經疾病的人較一般健康的人平均壽命約少10到20年不等，事實上已造成個人生活、乃至於家庭、社會嚴重的影響。身為許多跨國製藥和生物科技公司的值得信賴的全球合作夥伴，保瑞集團將持續地堅守公司對台灣的承諾與使命、致力於與Lundbeck合作聯盟，為台灣全體人民提供更多更好的健康服務與醫療選擇。