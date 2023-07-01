房市賣壓增 雙北待售率五成

「平均地權條例修正案」今日上路，內政部長林右昌昨表示，修法是為回應社會期待，打擊投機客，讓房市溫和修正。昨日亦有業者公布統計數據，顯示房市賣壓持續增高。

五九一新建案統計六都暨新竹縣市各行政區推案狀況，指出各縣市賣壓前三名區域待售率普遍超過五成，又以中南部賣壓較高，新竹、台中、台南、高雄皆有一半以上區域待售率達六至七成，新竹縣市新豐鄉待售率更達百分之七十九點二為全台最高，雙北市待售率也有五成左右。

五九一新建案分析，房市受升息、打炒房影響明顯降溫，加上買賣雙方對價格認知僵持不下，讓許多區域拉警報。

台北市不少都是具備低基期或建設題材的蛋白、蛋殼區，近幾年隨著大量體指標案陸續進場，累積不小賣壓。雙北市賣壓較大區域如北投、三重因重劃供給導致推案水位較高。