環海翡翠輪交船 鄭文燦：離岸風電的即戰力、生力軍

行政院副院長鄭文燦今日指出，政府積極推動能源轉型，2025年風力發電要達成6.5GW裝置容量目標，需要更好的技術來開發離岸風電。他進一步強調，「環海翡翠輪」今日下水後，7月就立即投入中鋼中能風場及接續的海龍風場施作，成為建設離岸風電的即戰力與生力軍。

鄭文燦今天出席第一艘全程由台灣設計建造、全世界第二大的風電浮吊船交船典禮時提到，台灣海峽是世界最好的離岸風場之一，在蔡總統帶領下，政府積極推動能源轉型所需要的離岸風電相關技術與工具。由台船公司（2208）與比利時DEME集團合作，共同打造「環海翡翠輪」，就是希望妥善運用相關條件優勢，為台灣開發離岸風電及推動能源轉型提供最好的工具與技術。

鄭文燦強調，今日交船的「環海翡翠輪」為離岸風電大型浮吊船，全長216.5公尺，寬49公尺，深度16.8公尺，載貨面積8,200平方公尺，相當於1.3座足球場，可載貨物重最多達6萬噸，是台灣第一艘，也是目前唯一及全球第二大的風電浮吊船。其搭載4千噸等級大型吊車及DP3最高等級精準動態定位系統，可為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業，將可加速台灣離岸風電綠能產業的建設與發展。

鄭文燦說，該船從108年下半年開始規劃，109年6月簽約，歷時整整三年建造，期間雖然遭遇國際原物料大漲、人力短缺與COVID-19疫情肆虐等挑戰，但現正逢歐洲各國大力投入風電產業，海事工程船隻非常缺乏之際，未來「環海翡翠輪」將成為台船及台船環海重要的生財利器，除可累積海事工程營運經驗、水下基礎施工，甚至海底電纜的佈線等都會有很大的幫助。

鄭文燦強調，政府積極推動能源轉型，2025年風力發電要達成6.5GW裝置容量目標，需要更好的技術來開發離岸風電。他進一步強調，「環海翡翠輪」今日下水後，7月就立即投入中鋼中能風場及接續的海龍風場施作，成為建設離岸風電的即戰力與生力軍，讓國人能在安全、永續的環境下生活，同時享有穩定及潔淨的能源供應環境。