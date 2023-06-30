綠色盒餐節7/14~7/16台北車站盛大展開 邀您食在地饗永續

因應疫後餐飲消費市場轉變並配合減塑及餐飲業永續發展政策，經濟部持續辦理第二屆「盒餐徵選活動」，今年特別以「綠色盒餐」為主題，鼓勵業者運用在地食材，減少食物里程數，同時運用木片、甘蔗、稻殼等植物纖維的環保材質或經洗滌消毒可重複盛裝的循環餐具進行盒餐設計及服務，減少浪費，期望透過活動引導業者逐步改變營業模式、消費習慣，帶動餐飲產業朝綠色永續發展。

本次綠色盒餐徵選，經地方政府、專家推薦及業者自行報名，今年共有207家、304個品項參與徵選，透過廚師、美食、餐飲經營等不同領域專家組成評審委員會，從全臺百家參選餐廳中挑選出73家、82品項，不僅有米其林餐盤、綠色餐廳指南及知名老店等具特色盒餐外，也為喜愛美食的饕客們推薦20項精選品項，其中可看見各種多元餐盒料理，包含臺式、異國、原民、清真料理等各樣風味盒餐，甚至還有割包、米線等特色主食融入盒餐元素，盒餐品項豐富美味。

本次活動報名的業者不僅嚴選在地優良食材研發美味盒餐，更有部分業者為嚮應綠色減碳飲食，特別設計訂製循環餐盒、提供運送服務，希望透過食用在地食材、創造餐飲永續，如米其林餐盤推薦的「膳馨民間創作料理」、原民特色的「芭達桑原住民主題餐廳」、嘉義特色美食「新明津創意美食」、綠色餐飲指南的「友膳廚房及農食憶料理」、具現代設計美學「盒盒」，皆提倡低碳健康飲食，選用產銷履歷在地食材，搭配多樣時令蔬菜，每一口都可以品嚐到食材鮮甜原味。

值得一提的是，有業者為餐點量身訂做可重複清洗的循環餐盒，從餐盒設計包裝、料理的溫度熟度、食物分隔的規劃，全面考量到外送保溫、更考慮到如何將餐點復熱食用。評審委員皆讚揚業者們的理念及堅持，希望透過徵選、行銷推廣活動，讓消費者認識、體驗最優質的綠色盒餐業者。

經濟部誠摯邀請您於7月14日至16日來臺北車站多功能展演廳一次品嚐全台美味綠色盒餐！同時也會公告今年入圍業者電子手冊，透過活動行銷、導購等方式推廣綠色盒餐與促進實際消費，讓支持永續環保的民眾可以更容易選購到安心美味的盒餐，更多優質綠色盒餐名單及相關活動訊息詳見下方FB粉絲頁。

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今年徵選分成「一般盒餐組」、「循環盒餐組」，餐點都是運用臺灣當地食材，烹飪出的好滋味。圖／經濟部商業司提供