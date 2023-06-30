亞灣2.0打造「大港創艦」新創基地 今辦說明會破50家與會
高雄市府打造亞灣2.0計畫，其中一個重點項目是「大港創艦」新創基地，在今天舉辦招商說明會，超過50家廠商到場參與，經發局表示，將提供首年免租金，第2年減半的優惠，為高雄迎來更多產業轉型機會。
局長廖泰翔表示，「大港創艦」新創基地有促進數位轉型及淨零轉型兩大目標，招來新創廠商結合稅來的碳交易所一起推動轉型，為傳統產業、國營事業帶來新的科技技術、觀點與視野，提升產值維持競爭力。
帆宣系統科技總監劉曜州在招商會中分享，「大港創艦」提供一個平台，能與各地新創公司有更多連結，可以促進產官學一起合作，一起推動傳統產業產數位轉型，成為智慧城市發展潛力，因此對整體智慧數位發展商機能產生許多期待。
參加招商會的宏庭科技代表曾俊超說，希望能透過進駐基地與更多廠商交流，提供產業抓住數位轉型商機，提供新創公司資料、軟體甚至AI上的輔助，讓他們能有機會帶來新的商業模式。
經發局表示，「大港創艦」新創基地，規畫在85大樓19樓提供5個辦公室及42個共創空間，共有286坪空間，進駐業者將享有首年免租金，第2年租金減半優惠，只需負擔基本水電管理費300元，即可成為城市轉型供應鏈夥伴。
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