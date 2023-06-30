台南安平港灣擴大招商引資 規劃5場次廣邀進出口商參訪

為宣傳台南投資環境優勢、安平港觀光發展與自由貿易港區投資利基，同時強化安平港與鄰近地區產業供應鏈的結合，台南市政府經濟發展局7月至10月間，規劃5場次安平港灣招商引資參訪交流活動，結合港務公司安平港營運處資源擴大招商引資效益，進而鏈結具有進出口需求的南部優質企業，行銷安平港投資標的及宣達安平港進出口運作模式，盼能帶動相關投資與促成合作商機，每場次限額20位廠商免費參訪，歡迎進出口相關企業踴躍報名並把握難得機會。

市長黃偉哲表示，安平港屬國際商港，攸關台南市整體發展，而強化鏈結港區與地方產業，也是帶動城市競爭力的基石，市府將持續與港務公司緊密合作招商，並朝水岸自貿港口雙目標穩健邁進，一同帶動台南城市的經濟發展，也期盼能持續整合地方產業、內陸物流業者與港區倉儲作業，有效節省運輸成本，並使進出口相關業者在近洋海運貨物運輸有更多元的選擇。

經發局長林榮川指出，參訪交流活動對象主要邀請「蘭花生技或農產」、「生技或醫藥」、「農漁產加工」、「鋼鐵或五金」、「貨運或船務代理」及其它對進出口有興趣的業者，於今年7月26日、8月11日、9月6日、9月18日、10月2日，分5個梯次舉辦，除讓業者更瞭解安平港營運利基及競爭優勢，同時也為有意願進駐或使用通關服務的業者整合資訊，並提供單一窗口服務，使相關業者善加運用安平港優越的地理位置與自由貿易港區的功能，以節省企業的營運成本，並強化企業競爭能力，為提升自由貿易港區業務與深化相關投資業者友善經營環境創造雙贏局面。