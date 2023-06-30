智慧長照新樣貌 產業化、科技化蓄勢待發

人口老化是全世界共同面臨的危機，台灣更將在2025年進入超高齡社會，對醫療照護及保險體系構成挑戰，進而牽動經濟大局。KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（30）日舉辦「智慧長照新樣貌 多角經營驅動創新市場」焦點小聚，集結照護及產業專家，探討照護單位及相關產業鏈如何跨域串聯帶動整體發展，打造智慧照護模式，開創全新產業生態圈。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業主持會計師郭欣頤表示，面對超高齡化社會，必須從政策制定、醫養照顧、科技應用、保險及住宅建設等面向著手，台灣長照產業正蓄勢待發，朝向資本市場發展以及完整生態系布局，期許未來能擴大長照經濟規模，全方位促進照護產業跨域及深耕發展。

回顧台灣長照發展，從106年「長期照顧服務法」、「長期照顧10年計畫2.0」以及107年「長期照顧服務機構法人條例」實施後，有了與過去完全不同的樣貌，尤其長照機構法人條例，賦予長照法人化及產業化法規依據，開啟新里程碑。

青松健康股份有限公司(6931)總經理周孟賢指出，「永續經營」是長照產業化的核心議題，特別是組織管理、財務管理兩面向，而為快速提升服務量能，長照2.0初期採取開放鼓勵政策以加速布建，然而，住宿式機構設立門檻高、獲利低、風險與營運壓力相對大。周孟賢進一步說明，至今雖然已有超過200家長照法人設立，但開始營運的僅有76家，其中還有些是原有機構改制，實際床位數的增加、住宿式機構的剛性需求是否能夠滿足，仍有待觀察；已籌設的床位數，不保證能夠長期穩定營運，這也是長照產業化過程中需密切關注的。

KPMG安侯建業審計部執業會計師尹元聖提醒，在規劃長照機構串接資本市場時，需確認整體架構係符合長照法規之規定，同時應避免有競業之爭議；在申請上市（櫃）時，也需確保公司在公司治理及永續發展方面均有遵循金管會所發布「公司治理3.0」之各項措施。尹元聖建議，業者可考量善用員工認股權等各項員工獎酬工具，達到激勵員工並且留下優秀人才的效果。

依據國發會2022年推估，2025年65歲以上的人口比將達到20.7%，而健康福祉產業產值將在2025年突破3千億元，政府於明(2024)年起將編列高齡科技預算，引導產業投入。

智齡科技股份有限公司人工智慧與資料分析總監劉正揚表示，智齡科技運用AI與資料科學技術來改善長照服務，協助照護者「了解長者健康狀況」、「提供精準照護服務」和「預備可負擔的照護」。劉正揚也分享應用資料分析及AI技術所推出的「長照成本計算機」，協助民眾預估長照支出及資金缺口，以及早規劃準備。

國泰人壽副總經理凃薏如提到，人口老化隨之而來的問題是醫療成本提高、保險理賠支出逐年增加，同時保險銷售主力的青壯年人口遞減，為因應挑戰，保險公司透過不斷創新客戶服務，將其角色由過往「事後補償」轉為「事前預防」，期盼建構全齡健康服務的藍圖。國泰人壽亦積極跨域合作，像是與工研院技術合作，打造互動式認知檢測工具提升預防風險意識，除協助降低照護負擔，同時也協助國內壽險產業強化風險評估，帶動高齡保險市場發展，透過異業結盟模式，共創高齡人生防護網。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞分享，長照服務法人化讓跨領域產業鏈逐漸成型，無論是長照機構以產業化與規模化持續提升品質、投資成長，抑或串聯豐富資源與資本市場接軌，皆有助法人永續經營，讓長照版圖更加完整；而照護周邊產業亦積極以科技與創新服務助力，使長者獲得足夠的永續照護。