燦星旅高雄分公司開幕 下一步插旗新竹、台中

燦星旅（2719）今（30）日宣布在高雄市開設第四家分公司，燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，主要是要強化在地服務布局、提升業績，同時實現在台灣市場的戰略擴張。燦星旅並計劃在今年陸續開設新竹和台中分公司，以擴大業務版圖，將繼續採用「鄉村包圍城市」的產品策略，提高競爭力和市場能見度，並參考高知市的成功經驗，持續拓展在日本二線城市的包機業務。

作為台鋼集團運動休閒事業體的一員，燦星旅也充分利用集團豐富的資源，在高雄市展開更多的業務。同時，計畫與「高苑科技大學」展開產學合作，此合作不僅能為產業帶來創新和活力，還能借助台鋼集團運動休閒事業的多元體系和豐富資源，提升學生的職場競爭力和就業力，培養出符合產業需求的優秀人才。

燦星旅高雄分公司經理劉盛文表示，將透過門市運營和通路結盟，提供多元且具競爭力的旅遊產品和服務，並與各方合作推動整個旅遊業的發展。此外，也計劃與其他同業進行分銷聯盟，並與實體通路進行跨界策展合作。包括與航空公司和旅遊局進行聯合銷售，串聯高雄出發的旅遊產品，並與近500家高雄旅行社進行策略合作，實現產品的互補效應。