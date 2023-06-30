日商三井集團投資百億 高雄LaLaport今動土

日商三井集團今（30）日舉辦Mitsui Shopping Park LaLaport高雄新建工程動土儀式，該集團斥資百億元在鳳山衛武營東側打造結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心，預計2026年開幕。

今動土儀式現場包含高雄市長陳其邁、台灣三井不動產董事長久一康洋、台糖公司董事長楊明州、立法委員許智傑、高雄市議長康裕成率多名在地議員蒞臨參與見證，還有業界重要貴賓皆到場祝賀，共同為新建工程祈福起鏟。

陳其邁表示，感謝三井集團看好高雄、投資鳳山！久一董事長慧眼獨具選擇這塊戰略重要據點，條條大路通LaLaport！選在捷運交會點，鄰近議會、衛武營、飯店、住宅，年底還有捷運O10招商，百年日商三井不動產集團和地主台糖公司強強聯手，選定在鳳山發展最快速的寶地投資。

陳其邁進一步說明，為促成這樁投資案，感謝台糖董事長楊明州過去在擔任秘書長時期為土地協調奠下基礎，感謝許智傑立委對鳳山在地建設發展的付出，這塊地在議會旁邊，感謝康議長及議員們一路以來協助，全力促成高雄LaLaport在鳳山落地！將來繼續仰賴議員們全力監督周遭交通及公共服務，市府也會全力配合。

陳其邁強調，高雄去年百貨公司的整體銷售總額達725.62億元，居全國第二名，而2022年的營利事業銷售總額達5.8兆元，成長率排在六都前面，這次三井高雄LaLaport帶來2,000個就業機會，帶動鳳山地方繁榮，未來2026年開幕勢必還會為高雄消費力成長帶來強勁動能。

三井不動產集團董事長久一康洋表示，高雄LaLaport外觀設計將融入鳳山區域周邊的自然文化、藝術環境氛圍，並且為了讓顧客有舒適的購物體驗，設計規劃縱向移動比較少、低樓層的設施空間。高雄LaLaport佔地一萬三千坪，營建面積約六萬三千坪，計畫設立270間店鋪，目標2026年開幕。將引進首次來台、首次來高雄展店的日系品牌，投入日本國內外累積的開發營運KNOW-HOW，提供最充實的服務及娛樂機能，相信能滿足高雄市消費者的購物需求，2026年讓大家體驗亞洲最前端的購物中心。

高雄市議會議長康裕成表示，三井LaLaport高雄基地就在議會旁，議會和市民朋友都很期待關注商場開發進度，議會頂樓也提供場地紀錄工程期間的縮時攝影，期待開幕時向市民公開一起分享喜悅。