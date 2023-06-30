閎康股東會拍板配息8元 董座看好全球布局效益

半導體檢測大廠閎康（3587）今（30）日召開股東會，該公司111年全年合併營收為新台幣39.74億元，較前一年的33.61億元成長18.24%；稅後淨利為新台幣6.27億元，較前一年的5.86億元成長7.12%；每股盈餘為新台幣10.12元，較前一年的9.48元成長6.75%。同時，股東會也通過每股發放8元現金股利（盈餘配股及資本公積）。

閎康董事長謝詠芬表示，111 年度受惠全球經濟及半導體產業持續好轉，雖有上海封城之不利因素，公司營收成長依然繳出18.24%的優異成績單，公司持續專注營運效率提升與精進，毛利率也由35.88%成長至36.91%，稅後淨利雖有前述上海封城對公司之不利影響，但是仍保持獲利成長。

謝詠芬指出，閎康為亞太區檢測分析龍頭廠商，未來將持續進行海外實驗室拓點，積極評估歐、美市場的潛力，以提供海外頂尖客戶即時有效的優質服務，深化國際布局規模，更有效與客戶深化研發合作，朝高獲利之藍海市場邁進。

同時，為執行公司全球化布局策略，閎康預估今年整體資本支出約新台幣 12 億元，其中近八成主要用於海外實驗室新設及擴充，以就近服務海外客戶需求，並拓增服務量能。在台灣持續聚焦先進製程客戶研發服務；在日本將新設熊本實驗室，並持續擴大既有的名古屋實驗室服務量能，以就近協助當地客戶，提升客戶研發速度；在中國大陸持續深耕第三代半導體及車用電子認證，並滿足當地半導體供應鏈自主化需求，再拓增服務據點。

此外，閎康表示，由於全球地緣政治緊張及世界各國認知半導體產業的重要性，各國競相推動半導體供應鏈自主化。加上半導體先進製程微縮技術持續研發，以及 AI、5G、HPC及車用電子等新科技應用持續發展，相關終端產品應用即將百花齊放，可預見的未來，半導體產業將成為各國高度重視之產業，晶片開發及製程技術發展需求日益增加，將帶動檢測市場需求持續高速成長。閎康也將持續提升自身市場競爭力，拉開與競爭對手的差距，將以全球網路服務網絡、領先的技術優勢和快速的交期服務來面對當前的經濟環境，以期在競爭激烈的產業環境中創造優勢、掌握先機，奠定閎康未來黃金十年的成長基礎，使公司業績及獲利持續成長。