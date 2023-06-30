昱厚聚焦三新藥開發 將辦現增加速臨床試驗推展

專注以黏膜免疫調節平台開發新藥的昱厚生技（6709）股份有限公司今（30）日召開股東常會，由董事長徐悠深主持，會中承認111年營業報告書、財務報表與虧損撥補案。

徐悠深首先感謝董事及所有股東的支持，並表示過去一年仍受新冠疫情的影響，致使各項新藥的臨床試驗開展有所延宕，公司持續克服困難進行臨床收案，同時也嘗試啟動小型研究案，盼能加速LTh(αK)免疫調節蛋白技術平台結合鼻噴劑型的應用，擴張應用領域和專利地圖，在未被滿足的醫療需求中，開發利基新藥產品，造福病患。

隨著疫情解封，為加速各項臨床試驗的推展與充實營運資金，昱厚已規劃辦理現金增資發行新股，以4,000-8,000張為上限，每股暫定25-30元，預計募集1-2.4億元資金。展望今年，將同步加速臨床試驗與商務拓展，對今年營運抱持正向看法。

昱厚進一步表示，新藥開發重點將以治療嗜酸性白血球嚴重氣喘、老人鼻噴流感疫苗加強劑，以及鼻噴新冠肺炎免疫治療藥等三大產品為主，其中，昱厚開發治療原有藥物已控制不良的嗜酸性白血球型氣喘新藥，此計畫為先前過敏性鼻炎研究的延伸，已獲台灣衛福部食藥署（TFDA）核准進行學術研究用的Ⅱ期臨床試驗，預計近期啟動收案，明年第二季完成臨床試驗，屆時將以此成果對外授權、或申請新藥查驗登記用的中、後期階段臨床試驗。

在台灣，平均每10位氣喘病患就有1人屬於嚴重氣喘，以現有小分子藥物無法穩定控制，存在未滿足的醫藥需求。根據市調機構Precedence Research統計，2020年全球嗜酸性白血球表現型氣喘治療藥的市場規模約99億美元，並預估將逐年增長。

此外，因應鼻噴劑型流感疫苗III期臨床試驗已完成四價位鼻噴流感疫苗藥品製造的財團法人醫藥品查驗中心（CDE）預審，昱厚目前計畫先進行小型委託研究案，以老人鼻噴流感疫苗加強劑試行，並洽談策略夥伴進行後續的III期臨床試驗。

至於鼻噴新冠肺炎免疫治療藥，台灣的Ⅱa期臨床已完成收案，將於第三季解盲，而印尼的Ⅱ期臨床試驗也預計在今年完成，若結果符合預期，將會在印尼進行三期或多國臨床試驗。

商務拓展方面，將積極爭取國內外大廠技術授權或合作開發等模式，將開發中新藥在最短時間內推向市場，追求營運的永續成長。