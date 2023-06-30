易飛網股東會宣布進軍長線市場 歐洲、中東為重點航線

易飛網（2734）今（30）日召開股東會，董事長周昀生表示，將積極擴展旅遊版圖，正式宣布進軍長線市場，以歐洲及中東為重點航線，提升產品覆蓋率，首波規畫以「極光」及「特色聖誕市集」為主題的歐洲旅遊，並將代理阿聯假期，帶旅人前往杜拜、摩洛哥與突尼西亞等中東旅遊熱點。

周昀生表示，易飛網今年4月已陸續啟動包機及包船，包機熱門航點包含日本佐賀、越南峴港及離島馬祖，商品愈發完整，展望下半年，因應疫後航空公司人力受限的情況，易飛網將加強季節性的日韓及東南亞短線包機，並開發二線城市，讓旅客體驗不同航點的旅遊風光，同時提供旅人更充足的機位數。

展望下半年，隨著旅遊市場穩健復甦，易飛網將持續深耕日韓與東南亞短線、國內旅遊及旅遊周邊元件，並瞄準中東及歐洲航線布局，明年更將進軍遊輪市場，為集團產品線增添生力軍，以滿足不同族群旅遊需求，擴大服務版圖。

易飛網股東會今日通過2022年財報，公司整體營運在疫情趨緩下，年度營收4.35億元，年增119.7%，每股虧損1.26元，較前一年收斂。易飛網表示，今年第1季每股盈餘已轉虧為盈，且今年已連續五個月單月營收年增率翻倍，5月單月營收更創下上櫃以來新高紀錄。

周昀生表示，易飛網過去以全台第一家網路旅行社(OTA)自居，旅遊產品以自由行及機票為大宗，銷售模式為B2C(business-to-consumer)，現已逐步轉型為B2C+B2B2C(business-to-business-to-consumer)，除過去累積的150萬會員為目標銷售族群外，於疫情期間開發的近千家同業亦是協助易飛網分銷的重要網絡。

周昀生指出，精準掌握市場脈動及需求也是邁向成功的另一關鍵，尤其疫情後易飛網加重團體旅遊銷售比重，亦跨足包機及包船的策略模式，抓緊客製化市場商機，甫以OTA的技術與經驗，成功提升銷售成績，甚至超越過去的易飛網，成為國內新主流旅行社。