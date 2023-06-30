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價格拉鋸戰持續 6月房市交易量月減3%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

永慶房產集團今（30）日發布6月自結門市交易量，全台月減3%、年增17%，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，央行無預警祭出選擇性信用管制，讓部分購屋民眾轉趨觀望，出價保守，買賣雙方價格認知持續拉鋸，導致6月交易量降溫。

觀察七都，與上月相較，台北月增7%，台南月增5%，是唯二月增的縣市，其餘五大都會區均呈現量縮，新北量縮7%，桃園減少1%，新竹量縮9%，台中減少2%，高雄量縮4%。

陳金萍表示，通常第2季是傳統房市交易旺季，尤其在平均地權條例修法政策衝擊淡化下，房市交易在2至4月有逐月回溫的跡象，不過，5月開始外資回流、台股大漲，增加屋主對價格的期待，讓價空間縮小，而買方期待房價走跌，買賣雙方價格認知拉距戰開打，造成5月交易量縮。

6月在央行無預警祭出選擇性信用管制，對於第2戶貸款限貸七成，造成部分買方購屋腳步放緩，雖看屋量較5月增一成左右，但猶豫期拉長，讓6月房市交易量續縮，全台交易量較5月減少3%。不過，在通膨預期、房價看回不回的狀況下，部分長期投資置產族群買氣有回溫跡象，除了自住需求外，成為支撐6月交易的另一大主力。

若與去年同期相比，全台房市交易量增17%，台北成長12%、新北增加16%，桃園量增20%，新竹縣市成長17%，台中增加19%，台南與高雄均量增超過二成，台南量增25%，高雄成長26%。

陳金萍說明，去年6月正值本土疫情延燒，加上央行二度升息，市場資金動能將轉趨緊縮，市場交投降溫，投資置產族群略有縮手的跡象，房市交易受衝擊，讓去年6月基期較低，因此，今年6月全台交易量表現優於去年同期，也實屬合理。

展望後市，陳金萍表示，近期國際經濟情勢仍動盪，而美國聯準會6月雖暫停升息，但確定今年不降息，且預告今年可能還有2碼的升息空間，同時還有地緣政治風險、美中對抗等不確定因素，加上全球終端需求不振，國內出口短期難轉正，景氣燈號連七藍，下半年經濟前景仍需保守看待，不過，全球通膨恐非短期現象，國內物價也持續超過警戒線2%的狀況下，房價要跌恐怕不容易。

房市 升息 央行

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