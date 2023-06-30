星宇小股東對網紅進入駕駛艙一事感興趣 問K董：我可以進去合照？

星宇航空（2646）今(30)日舉辦股東常會，小股東題問的方向著重在增資進度、上市計畫及網紅進入駕駛艙被罰一事最有興趣。其中有一位小股東還直接問，這樣我們如果遇到K董能不能進駕駛合照。

小股東也希望公司針對網紅進入機艙合影遭罰鍰一事進行說明。張國煒也針對此事說明，四位機師被罰6萬元、公司被記警告，但沒有罰60萬元。

張國煒進一步指出，該網紅是熟悉的產業人士，原先也並未要開放讓該名人士進入駕駛艙，當時誤以為公司同意就可進入駕駛艙，但法規在911後更新禁止進入機艙，星宇既然就是做錯，再行澄清並非蓄意讓該名人士進入合影、以身試法。

張國煒回應，星宇航空經過3月的炒股風波後，考量興櫃的漲、跌幅沒有被限制，大家像做直升機一樣，這波股民也受到傷害，興櫃對股民保障性不高，公司積極在規劃上市這件事。

主要是考量上市交易比較有制度，不會讓投資人在買進、賣出的反應時間太短，上市規劃目前還在評估當中，最快年底或是明年；要推動上市，星宇還有一些事情需要調整，包括他個人股權，公司組織架構等，都需要調整。