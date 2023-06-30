快訊

氣象局估今年有3至5個侵台颱 聖嬰恐致中強颱機率高

回顧十年重大性平事件 她指台灣社會早已潛藏這些問題

金融股賺10％他想出清了！網勸加碼 苦主曝慘況：賣了買不回來

首購天堂來了 央行新制影響換屋、投資置產族

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義房屋統計6月全台房市交易狀況，表現最穩定的為首購族群，占比超過5成，明顯高於5月與去年同期，反應市場當下首購當道的態勢不變，且受到央行6月中第二套房貸政策影響，換屋與投資置產的比例下滑，另，7月平均地權條例即將上路，觀察成屋市場交易並未造成太大影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行第二套房貸管制，對於換屋、投資置產等族群，可能會造成短期措手不及的狀況，雖然受影響的族群不是很多，但被限制到的影響卻很大，因此短期似乎換屋與投資置產比例略微下滑，不過6月央行連續性升息循環暫告一段落，市場告別升升不息的擔憂，加上台股也有亮麗的表現，有助於穩定市場信心，整體買氣維持相對穩定。

觀察6月的交易狀況，北市總價1500~2500萬元的交易佔比，較5月增加，比較特別的是，總價3000~5000萬元的產品，交易狀況也明顯優於5月，可能一方面這類產品銷售久了，售屋意願較強的屋主願意多點彈性，也有可能這類買方受惠台股大漲購買力增加；另外，新北市也是總價1500~2000萬元交易佔比明顯拉高，區域內條件較好的新大樓受到自用客的青睞。

桃園最多成交都是700~1500萬元，新竹則是1000~2500萬元交易佔比最多，且較5月增加；台中低總價6月交易明顯增溫，總價700~1000萬元較5月增加，但成交最多的還是1000~1500萬元的產品；台南與高雄也都是1000~1500萬元交易相對熱絡。

曾敬德表示，7月對於房市將是新的開始，包括平均地權條例上路，新購入預售禁止換約，且法人也限制購置住宅，要觀察一手市場在政策上路後，市場買氣是否能夠維持，第3季因為暑假出國等因素，過去多是市場淡季，加上選戰逐漸開跑，房市買氣能否維持穩定是重要觀察指標。

買氣 房市

延伸閱讀

6月這產品交易升溫 房仲：銷售久了屋主讓價

30~40歲族群購屋 較金融海嘯時辛苦0.9~1.68倍

西門町租金每坪1.2萬元 租金單價3年新高

西門町租金每坪1.2萬元 租金單價創3年新高

相關新聞

星宇股東會 董座張國煒：波音、空巴都佩服我能挺過疫情

星宇航空（2646）今天舉行掛牌興櫃後的第一場股東會，股東出席率為81%，董事長張國煒表示，「波音、空巴都佩服星宇在疫情...

首購天堂來了 央行新制影響換屋、投資置產族

信義房屋統計6月全台房市交易狀況，表現最穩定的為首購族群，占比超過5成，明顯高於5月與去年同期，反應市場當下首購當道的態...

愛山林董座祝文宇：打炒房打的是有錢人 成本漲房價不會降

愛山林（2540）今（30）日召開股東會，董事長祝文宇表示，政府打炒房，其實打的是有錢人，首購族不用擔心，不過在成本上漲...

台灣麥當勞金門太湖餐廳 7月1日盛大開幕

台灣麥當勞金門太湖餐廳6月30日起試營運，並於7月1日舉辦開幕典禮；服務時間為週一至週日上午7點至晚上9點，用餐區共設有...

房市賣壓來了 七都3大重災區出爐

房市賣壓來了。根據591新建案統計六都暨新竹縣市各行政區推案狀況，各縣市賣壓前三名的區域待售率普遍都超過5成，

易飛網股東會 董座周昀生：明年將進軍遊輪市場 擴大服務版圖

易飛網（2734）今天舉行股東會，疫後首度轉虧為盈，易飛網5月營收創9年歷史新高，集團旅遊產品線添生力軍，中東、歐洲及郵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦