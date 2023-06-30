首購天堂來了 央行新制影響換屋、投資置產族

信義房屋統計6月全台房市交易狀況，表現最穩定的為首購族群，占比超過5成，明顯高於5月與去年同期，反應市場當下首購當道的態勢不變，且受到央行6月中第二套房貸政策影響，換屋與投資置產的比例下滑，另，7月平均地權條例即將上路，觀察成屋市場交易並未造成太大影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行第二套房貸管制，對於換屋、投資置產等族群，可能會造成短期措手不及的狀況，雖然受影響的族群不是很多，但被限制到的影響卻很大，因此短期似乎換屋與投資置產比例略微下滑，不過6月央行連續性升息循環暫告一段落，市場告別升升不息的擔憂，加上台股也有亮麗的表現，有助於穩定市場信心，整體買氣維持相對穩定。

觀察6月的交易狀況，北市總價1500~2500萬元的交易佔比，較5月增加，比較特別的是，總價3000~5000萬元的產品，交易狀況也明顯優於5月，可能一方面這類產品銷售久了，售屋意願較強的屋主願意多點彈性，也有可能這類買方受惠台股大漲購買力增加；另外，新北市也是總價1500~2000萬元交易佔比明顯拉高，區域內條件較好的新大樓受到自用客的青睞。

桃園最多成交都是700~1500萬元，新竹則是1000~2500萬元交易佔比最多，且較5月增加；台中低總價6月交易明顯增溫，總價700~1000萬元較5月增加，但成交最多的還是1000~1500萬元的產品；台南與高雄也都是1000~1500萬元交易相對熱絡。

曾敬德表示，7月對於房市將是新的開始，包括平均地權條例上路，新購入預售禁止換約，且法人也限制購置住宅，要觀察一手市場在政策上路後，市場買氣是否能夠維持，第3季因為暑假出國等因素，過去多是市場淡季，加上選戰逐漸開跑，房市買氣能否維持穩定是重要觀察指標。