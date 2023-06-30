愛山林董座祝文宇：打炒房打的是有錢人 成本漲房價不會降

愛山林（2540）今（30）日召開股東會，董事長祝文宇表示，政府打炒房，其實打的是有錢人，首購族不用擔心，不過在成本上漲的因素下，房價也不可能會降。

今年房市受到打炒房、升息等衝擊，一早小股東湧入會場，針對房市提問，有股東問到央行第五波信用管制，第二戶限制貸款會不會對市場造成影響，祝文宇也給出回應。