愛山林董座祝文宇：打炒房打的是有錢人 成本漲房價不會降
愛山林（2540）今（30）日召開股東會，董事長祝文宇表示，政府打炒房，其實打的是有錢人，首購族不用擔心，不過在成本上漲的因素下，房價也不可能會降。
今年房市受到打炒房、升息等衝擊，一早小股東湧入會場，針對房市提問，有股東問到央行第五波信用管制，第二戶限制貸款會不會對市場造成影響，祝文宇也給出回應。
祝文宇表示，打炒房其實是在打有錢人，建商負擔到的是貸款成數降低、土建融利息變高等，導致成本增加，包括像以前實施的豪宅稅，到現在仍然繼續實施，這一切都是在打有錢人，央行第五波信用管制，針對七都第二戶限制貸款上限七成，並取消寬限期，就是怕市場還有炒作的空間，所以央行的選擇信用管制，對首購族來說是不會有太大影響，不過另一方面，也因為成本上漲的關係，房價也不會下降。
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